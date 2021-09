Shakira posa con su padre y es él quien se lleva los halagos: luce muy joven a sus 90

Shakira es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, pero ella no olvida de dónde viene, ni quiénes son sus pilares de vida.

Y es que además de sus dos hijos, Sasha y Milán, sus padres son su gran motor, los que la han apoyado en cada etapa de su vida y a quienes les debe mucho.

La colombiana es muy apegada con sus padres William y Nidia, y cada vez que puede, comparte tiempo valioso con ellos.

Incluso, la celebridad los ha llevado en algunas de sus giras, y le dan las fuerzas que ella necesita para afrontarlo todo.

Papá de Shakira sorprende con su apariencia a sus 90 años

Este martes 7 de septiembre, el padre de la intérprete de Girl like me está de cumpleaños y Shakira lo festejó en sus redes.

La cantante publicó una foto en la que posaba junto a sus padres, pero fue su padre el que se robó toda la atención y halagos.

Instagram @shakira

Y es que para tener 90 años se ve muy bien y muy joven, y definitivamente no aparenta la edad.

“Omg ese señor está más joven que yo ❤️ Dios lo bendiga😍”, “feliz cumpleaños a ese gran hombre, es inspiración, que joven se ve”, “ya sabemos a quién sacaste tu juventud eterna”, y “que guapo tu papá, se ve increíble”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, Shakira le dedicó unas hermosas palabras y las más tiernas a su padre, dejando ver cuánto lo ama.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”.

Además, le dijo que en su inspiración. “Mi cómplice y todo” Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”.

La colombiana tiene una conexión y relación muy especial con su padre, pues además, a él también le gusta cantar, y algunas veces Shakira ha publicado videos en los que cantan juntos.

