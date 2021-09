Así ha cambiado la hija de ‘Jade’ en “El clon” a 11 años de la novela

En febrero de 2010, Telemundo se anotó un rotundo éxito con el estreno de El clon, una telenovela protagonizada por Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann.

Dentro de la emocionante ficción, remake de la exitosísima historia brasileña O Clone, la actriz mexicana era madre de una niña llamada ‘Khadija Hashim Mebárak’.

Con apenas 13 años de edad, la colombiana Valeria Chagüi impresionó con su talento encarnando a este inolvidable personaje, hija de ‘Jade Mebárak’ y el villano ‘Saíd Hashim’.

No obstante, desde que esta encarnó a la pequeña que odiaba a ‘Rania’, ha pasado más de una década en la que esta actriz no ha parado de crecer tanto profesional como físicamente.

El cambio de ‘Khadija’, la niña de El clon

Hoy en día, a 11 años del estreno de El clon, la talentosa histrionisa está convertida en una guapa joven de 24 años que ha continuado inmersa en el mundo de la interpretación.

Tras su personificación de ‘Khadija’ en los comienzos de su carrera, Chagüi continuó edificando su trayectoria con actuaciones en diferentes producciones televisivas y cinematográficas.

En la pequeña pantalla, de acuerdo a Imdb, actuó en siete proyectos tras El clon. Entre estos, destacan La Teacher de inglés (2011), La Mariposa (2011-2012) y Mamá También (2013).

Por otro lado, en el cine, ha formado parte del elenco de diferentes largometrajes como Uno al año no hace daño (2014) y El paseo 4 (2016).

Sus últimas apariciones registradas como actriz en la pantalla chica fueron en Bloque de Búsqueda (2016) y la serie El experimento (2017).

No obstante, aunque desde entonces no se ha dejado ver en las pantallas, ha continuado en comunicación con sus seguidores en redes sociales.

Valeria Chagüi, vigente en redes sociales

En su cuenta de Instagram, la estrella cuenta con más de 18 mil seguidores a los que les habla sobre sus experiencias en el mundo de la interpretación y les muestra sus otros talentos, como el canto.

Asimismo, continuamente comparte reflexiones, sus muchas otras aficiones, viajes y vistazos en su vida personal actual.

Por supuesto, también presume su belleza natural en muchas postales.

Por lo expuesto en la red social, Valeria vive en Los Ángeles desde 2016. En cuanto al plano sentimental, la joven sostiene una relación amorosa con el actor y cineasta colombiano Francisco Restrepo.

Sin duda, durante estos 11 años, mucho ha cambiado para la joven. Pero sigue conservando la misma carita que tenía cuando actuó en El clon.

Al igual que mantiene intacta la misma pasión por el mundo de las artes, aunque por ahora no haya vuelto a actuar en otra producción de la envergadura del melodrama de Telemundo.

De hecho, en 2019, compartió una reflexión al cumplirse una década desde que comenzó su carrera y expresó lo afortunada que se sentía por cumplir sus sueños.

“Hace diez años—y un poquito—empecé mi carrera como actriz. Esta ha sido una década llena de diferentes aventuras y MUY diferente a como siempre la imaginé cuando era pequeña”, escribió la eterna ‘Khadija’.

“Gracias al universo no la viví como pensé; menos mal fue diferente y menos mal me sigue sorprendiendo… a lo mejor haciendo otra cosa me habría aburrido, ya que no me puedo quedar quieta”, agregó.

Por último, concluyó expresando: “Estoy consciente que soy muy afortunada y sé que si en estos 10 años viví y cumplí más sueños de los que pensé, no me puedo ni imaginar lo que viene en este nuevo ciclo y todos los otros sueños que cumpliré. Me emociona infinitamente”.

