Así luce ‘Dulce María’, la protagonista de “Carita de ángel”, a sus 26 años

De entre las muchas telenovelas infantiles que para siempre prevalecerán grabadas en los corazones de los espectadores sin duda destaca el exitoso melodrama mexicano Carita de ángel.

Durante su estreno en el año 2000, la ficción atrapó el gusto de miles de familias con la entrañable historia de ‘Dulce María Larios’, una tierna y carismática niña de 5 años.

En la trama producida por Televisa, esta dulce y traviesa pequeñita es internada por su papá, ‘Luciano’, en el colegio de monjas Reina de América tras el inesperado fallecimiento de su mamá.

Dentro de esta institución, la ocurrente niña vive numerosas aventuras junto a sus inseparables amigas y con la complicidad de las hermanas ‘Cecilia’ y ‘Fortunata’.

Este inolvidable y dulce personaje fue interpretado por la entonces actriz infantil Daniela Aedo, quien se ganó el papel en un tenaz casting al que asistieron cientos de niñas.

En ese entonces, tenía tan solo 5 añitos y logró robarse el corazón de los televidentes con su gran simpatía, desparpajo y talento demostrado en este emblemático teledrama.

Ahora, más de dos décadas después, la eterna ‘Dulce María Larios’ está hecha una hermosa joven de 26 años de edad que sigue desarrollándose en el medio artístico.

El presente de Daniela Aedo, la protagonista de Carita de Ángel

En la actualidad, es poco lo que queda de la niñita que conquistó al público en Carita de ángel, pero la estrella sigue manteniendo el mismo rostro y pasión por el mundo de las artes.

Tras conquistar a las audiencias en muchos países en su debut como protagonista de telenovelas, Daniela Aedo continuó imbatible encadenando papeles en varias producciones.

¡Vivan los niños! (2002-2003), Velo de novia (2003), Contra viento y marea (2005) y Mi pecado (2009) fueron algunos de los proyectos en los que participó.

Sin embargo, tras su participación especial en la trama protagonizada por Maite Perroni y Eugenio Siller en 2009, la popular intérprete se retiró del medio artístico.

¿Qué pasó con Daniela Aedo tras actuar en su última telenovela?

En el 2017, tras 8 años desaparecida de la vida pública, la joven regresó al mundo del espectáculo. Pero no para retomar su carrera como actriz, sino para lanzarse como cantante.

Al mismo tiempo, la multifacética artista abrió un canal de YouTube para contarles a sus fieles seguidores lo que había estado haciendo, narrar sus experiencias y compartir más sobre ella.

En un video en su canal, donde hoy acumula más de 200 mil seguidores, destapó que se retiró de la actuación para poder dedicarse por completo a sus estudios.

“Básicamente es que ya no podía estudiar y actuar al mismo tiempo y en su momento decidimos que lo correcto era estudiar”, reveló sobre el motivo de su despedida de la televisión.

Tras finalizar su educación media superior, la eterna Carita de ángel fue admitida en el Berklee College of Music, una universidad privada en Boston, Estados Unidos.

Luego de sus estudios, volvió con todo a la escena artística. Desde entonces, Daniela ha seguido vigente en el mundo del espectáculo enfocada en la música, su gran pasión.

A partir de su lanzamiento oficial, ha estrenado varios sencillos, como la exitosa Cicatrizte y Frágil. El más reciente es un tema titulado Tierra de Coyotes, estrenado el año pasado.

En cuanto a la actuación, tras su retorno, la guitarrista ha tenido algunas apariciones en programas unitarios de Televisa como Esta historia me suena y Como dice el dicho.

No obstante, no ha vuelto a los melodramas. Y aunque ha dicho no estar cerrada a nada, su prioridad sigue siendo su carrera como cantautora.

La vida personal de Daniela Aedo

En cuanto a su vida personal, la talentosa artista mantiene una relación sentimental con el bajista Pablo Yescas desde hace más de dos años.

Este 1 de septiembre, celebraron su aniversario. “Felices 2 añitos y medio, mi corazoncito. ¡Los mejores del mundo!”, expresó la youtuber mexicana a su galán en su perfil en Instagram.

En esta red social, donde cuenta con más de 500 mil seguidores, la actriz comparte todo sobre sus proyectos profesionales, algunos atisbos a su intimidad y presume su belleza natural.

