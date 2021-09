¡Irreconocible! Jake, el pequeño de ‘Two and a Half Men’ reapareció y sorprendió con su aspecto

Angus Turner Jones, reconocido por su personaje como ‘Jake Harper’ en la exitosa serie ‘Two and a Half Men’, fue captado en público con una apariencia muy distinta a la que están acostumbrados a verlo sus fans.

El joven de 27 años apareció después de un tiempo apartado del mundo del espectáculo y dejó a todos sorprendidos.

El joven que trabajó durante diez temporadas consecutivas, de 2003 a 2013, junto a Charlie Sheen y Jon Cryer apareció descalzo, con un gorro negro de lana, anteojos y una barba tupida.

El actor fue fotografiado mientras descendía de su automóvil en la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos).

A pesar de haber llegado a ser uno el adolescente mejor pago de la historia de Hollywood, su tiempo frente a las cámaras terminó luego de finalizar la serie tras “redescubrir” su fe cristiana.

Las fotos fueron publicadas por el periódico Daily Mail y se puede ver vistiendo unos pantalones cortos de color beige y una camiseta negra escrita con el nombre de su estado natal, Texas.

Las redes no tardaron en reaccionar y las fotos se viralizaron al igual que las preguntas de sus seguidores sobre su aspecto.

Omg Angus T Jones de Two and a half man 😱 que tal cambio pic.twitter.com/QSdyiyDNKp

“¿Qué le pasó?, “Está irreconocible”, “OMG si no dicen que es el no me doy cuenta”, “¿Y qué pasó con su fama?”, “No parece Jake”, son algunos de los comentarios que aparecen en redes sociales.