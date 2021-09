Así luce ‘Agustina’, de “Rebelde”, 15 años del final de la telenovela

Tras su exitosa primera temporada, la telenovela juvenil Rebelde se renovó en una segunda entrega con la llegada de nuevos estudiantes al prestigioso colegio Elite Way School en 2005.

Entre los alumnos que arribaron al exclusivo internado en el que estudiaban ‘Mía’, ‘Roberta’, ‘Lupita’ y compañía estaba ‘Agustina Lauman Medeiros’, la mejor amiga de ‘Lola’ y ‘Bianca’.

En la trama, este personaje es una romántica adolescente que sueña con hallar el amor verdadero. Se enamora de ‘Giovanni’ y logra salir con él. En su relación, se torna un poco obsesiva con su galán.

Asimismo, la joven desconoce que el integrante de RBD es un conquistador y busca ganarse su corazón regalándole obsequios caros. Tras una serie de sucesos, termina ennoviándose con ‘Iñaki’.

Detrás de este papel estaba Georgina Salgado, una talentosa actriz mexicana que debutaba en el mundo de la interpretación con su participación en esta ficción a sus 19 años de edad.

Sobre cómo entró al melodrama, la intérprete dijo que se dio por invitación del productor Pedro Damián mientras todavía estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

“Fuimos todos mis compañeros y yo del CEA a participar como extras en el videoclip de la canción Rebelde y ahí me vio Pedro Damián”, comenzó a relatar en entrevista a People en Español.

“Y me invitó a participar de una forma más activa en el vídeo y me dijo que para la segunda temporada me quería en la telenovela. Y ahí quedó”, agregó.

Debido a que las reglas del centro estipulan que no se puede trabajar mientras se estudia, tuvo que pedir permiso e hicieron la excepción. “Los astros se alinearon para hacer posible mi sueño”.

Pero desde que interpretó por última vez a ‘Agustina’ han pasado 15 años en los que mucho ha cambiado en la vida de esta histrionisa.

El cambio de la eterna ‘Agustina’ de Rebelde

En la actualidad, Georgina Salgado tiene 35 años de edad, sigue luciendo tan bella como cuando actuó en Rebelde, pero se encuentra alejada de la actuación desde hace más de una década.

Tras su participación en el exitoso melodrama juvenil, la actriz estuvo imparable encadenando participaciones en una telenovela tras otra.

En total, participó en seis producciones televisivas donde logró resaltar con su talento, carisma y belleza al punto de perfilarse como una posible candidata a protagonista de melodramas.

Lola, érase una vez (2007), Al diablo con los guapos (2007), Cuidado con el ángel (2008-2009) y Mar de amor (2009-2010) fueron las novelas en las que actuó.

Sin embargo, tras su extraordinario desempeño en la ficción protagonizada por Zuria Vega y Mario Cimarro, la actriz promesa decidió retirarse del medio artístico.

¿Por qué Georgina Salgado se retiró de la actuación?

Sobre el porqué se alejó de la pantalla chica cuando tenía un futuro brillante por delante, Salgado dijo en entrevista al medio antes citado el año pasado que se debió a “un cúmulo de cosas”.

“Yo tenía ya la necesidad de parar un poco porque llevaba ya muchos años encadenando proyectos y necesitaba un respiro, viajar y vivir”, comenzó a contar. “También tenía la inquietud de formar una familia y de hacer una vida normal”.

“Y a esto se unió la gota que derramó el vaso: dejé de sentirme valorada por la empresa ya que en pleno proyecto de Mar de amor se decidió quitarme la exclusividad (…)”, reveló.

Salgado confesó que esta decisión le “sentó mal” y fue un duro “golpe para su joven ego”.

“Algo que seguramente si me hubiera pasado con más años y experiencia lo hubiera afrontado de otra manera (…), pero que en ese momento y con tanto trabajo no supe cómo hacer ni en quién apoyarme y me fui desilusionando de la empresa”, reconoció.

La situación la desesperanzó en cuanto a sus sueños y decidió enfocarse en su vida personal.

“Eso me hizo pensar que nunca llegaría mi protagónico, que al final era lo que a mí me hubiera gustado ser algún día, y que si algún día llegaba sería aguantando carros y carretas y no soy de aguantar mucho”, admitió entre risas.

“Y esto terminó por inclinar la balanza para que luchara por mi otro gran sueño: viajar, vivir y formar una familia”, destapó.

Finalmente, aseveró que no fue una decisión fácil, pero que “ha merecido totalmente la pena”.

La vida actual de la actriz de ‘Agustina’ en Rebelde

Al presente, la eterna ‘Agustina’ de Rebelde vive una vida feliz y tranquila como ama de casa y mamá de dos niños.

No obstante, no puede evitar extrañar la actuación. “Desde hace unos meses echo de menos mucho la actuación. Añoro estar en un foro de televisión y actuar, sobre todo eso, actuar”.

Por esto, no descarta regresar al mundo de la actuación al que ingresó con Rebelde, aunque no lo ve posible en el futuro cercano.

“(…) a día de hoy te digo que me haría muchísima ilusión volver. Pero lo veo muy lejano. Ahora mi prioridad es mi familia”, concluyó la plática.

