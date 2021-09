“Fuimos canciones” llega a Netflix a finales de septiembre y los fans ya suspiran por ella

El romance aún sigue cautivando al público. Eso bien lo sabe María Valverde, protagonista de “Fuimos canciones”, una de las historias más esperadas en Netflix en la que comparte además con Álex González, su pareja perfecta en esta trama.

La comedia romántica que se estrenará el próximo 29 de septiembre ha mostrado ya su primer trailer asomando así la posibilidad de que será todo un éxito, sobre todo para quienes aman el romance.

Aquí se mostrarán a Maca y Leo como los protagonistas ideales para cautivar a la audiencia. Ellos serán los encargados de seguir con la bilogía escrita por Elísabet Benavent.

María Valverde protagoniza “Fuimos canciones” tan esperad en Netflix

Aquí se muestra a María Valverde y Álex González llevando adelante una historia romántica que puede ser la de cualquiera. Ellos se enamoraron, pero luego de ponerle punto final a su relación se ven envueltos de nuevo en constantes encuentros y situaciones con las que no sabrán cómo lidiar, pues entre ellos aún hay sentimientos ocultos.

Sobre todo en Maca quien no logró sacarlo de su vida. Ellos forman parte del típico amor imposible, ese que pudo ser, pero no logró consolidarse por los constantes miedos, dudas e incertidumbres que entre ambos no supieron canalizar.

De ahí que ya muchos suspiran ante este estreno, pues tras la revelación del primer trailer se pudo evidenciar que tanto Maca como Leo estarán de nuevo juntos sin saber cómo culminar su historia de amor.

Amor y tolerancia

“Fumos canciones” también muestra a una chica muy vulnerable, pues esta conforme trabajando como asistente para una influencer que además de quitarle todo su tiempo, debido a sus exigencias, le roba las mejores ideas y que bien podría explotar para su propio beneficio.

Aquí se aborda el tema de la tolerancia y cómo todo tiene sus límites, pues una vez que el amor del pasado llega de nuevo a su vida, deberá tomar fuertes decisiones sobre si seguir reprimida no solo en lo personal sino también en lo profesional.

También se abordará la temática del amor y cómo no logra ser bien canalizado para darle un feliz término. Con esto se crea mucha expectativa, pues aunque en este best seller hay mucho de realidad y desenlaces predecibles, se desconoce cuál será el destino que le darán los realizadores de esta versión llevada al gigante streaming.

Detalles de esta historia romántica

Juana Macías es la encargada de llevar este proyecto y darle una estética muy femenina y a la vez un poco dramática y hasta romántica. Combinación que augura un éxito muy esperado.

Pues una vez que se anunciara la fecha de estreno y a la par se revelara el trailer de esta entrega, los fans comenzaron a suspirar.

Y es que los suscriptores de Netflix siempre está a la espera de este tipo de producciones que los haga soñar y anhelar el amor y cómo éste puede llegar a transformar tantas realidades.

Sobre todo por que Fuimos canciones forma parte de la adaptación del primer libro de la saga Canciones y recuerdos de Benavent, lo que se traduce en una historia mágica, entretenida e ideal para volver a enamorarse o evocar a la nostalgia del primer amor.

Más detalles

La película fue grabada en los sitios más emblemáticos de Madrid lo que vislumbra escenarios muy románticos que permitirá soñar e ilusionarse con la llegada del verdadero amor.

Lo complicado aquí será cuando Maca descubra que Leo le sigue teniendo terror al compromiso, razón que le hizo dejarlo en una primera oportunidad.

Solo queda esperar si en este reencuentro estará dispuesto a pensar de forma diferente o retomar sus miedos y dudas en el amor.

