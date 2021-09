Dino Gordillo tras un mes hospitalizado: “No tenía Covid y me alejaron de mi familia”

El pasado jueves, Dino Gordillo conversó con el matinal Bienvenidos tras pasar más de un mes hospitalizado. El humorista ingresó al recinto médico por un dolor en la pierna, el que era producido por una hernia en su columna.

Tras recibir aquel diagnóstico, los médicos le informaron que debía ser operado, pero luego de continuar con los dolores fue sometido a una nueva intervención. Fue entonces que contrajo una infección urinaria, debido a la sonda que le pusieron en pabellón.

Posteriormente, Dino Gordillo fue trasladado al sector de pacientes con Covid-19. Según le explicaron en el recinto médico, cuando entró al pabellón le practicaron un examen, cuyo resultado fue positivo para el virus.

“Yo sabía que no tenía. De hecho, vino la doctora especialista y me tomó los signos vitales. Me dice ‘no entiendo qué haces aquí, si no tienes ningún signo de Covid’. Yo estaba saturando 96, 98, mis pulmones impecables. No tenía nada“, explicó en conversación con Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos.

Dino Gordillo: “No tenía Covid y me alejaron de mi familia”

Al día siguiente, Dino Gordillo pidió que le hicieran un nuevo test y el resultado fue negativo. Con aquel informe, el humorista pidió que lo sacaran del pabellón de pacientes con Covid-19, pero los médicos le comentaron que no era posible debido a que para el ministerio de Salud (Minsal), solo era válido el resultado del primer examen.

“Después de todas estas cuestiones que sufrí, no hallábamos qué hacer. Un médico nos decía una cosa, un médico nos decía otra cosa. La Paty (su esposa) averiguó con mi hija el nombre del director médico de la clínica, un señor, un caballero. Él pescó el teléfono, llamó a todos los médicos y se reunieron al otro día, temprano. Citaron a mi familia para que explicaran qué tenía yo”, contó.

“Yo sabía que no tenía Covid”, dijo el humorista – Canal 13

“Lo más triste es que yo sabía que no tenía Covid y me alejaron de mi familia“, comentó sobre el supuesto diagnóstico de Covid-19. Además, reveló que una de sus hijas revisó el Pase de Movilidad de su padre y que este nunca fue bloqueado, como se hace en los casos de pacientes positivos.

“Mi familia tuvo que hacer cuarentena sin haber motivo. Todos se hicieron el test y nadie dio positivo“, agregó Dino Gordillo, quien más tarde se refirió a su actual estado de salud. “Estamos en la parte final de lo que fue la prostatitis y el Covid nunca fue. En la columna sigo con el dolor, pero me sacaron la hernia”, señaló.

Tonka Tomicic y la posibilidad de una negligencia

Tras escuchar las palabras del humorista, Tonka Tomicic le preguntó si acaso piensa que hubo negligencia en su caso. “No quiero culpar a nadie, quiero creer en la gente. Voy a esperar lo que me dijeron, con paciencia pese a todo lo que sufrí y lo que sufrió mi familia. Era una cirugía de un día”, respondió Dino Gordillo.

“El daño colateral fue muy grande”, observó Amaro Gómez-Pablos, a lo que el humorista contestó: “A lo mejor la crianza, mi madre me enseñó a no desconfiar. Yo voy a esperar máximo dos meses de mi dolor, porque ahora estoy tomando pastillas a cada rato“.