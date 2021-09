Hermana de Felipe Camiroaga a 10 años de su partida: “Irradiaba simpatía, inteligencia y humanidad”

Este 2 de septiembre se cumplió una década desde el accidente del CASA 212 que terminó con la vida de 21 personas, entre las que se encontraban los cinco integrantes del matinal Buenos Días a Todos: Roberto Bruce, Rodrigo Cabezón y Felipe Camiroaga, Carola Gatica y Silvia Slier.

En conmemoración de este hecho, la hermana de Felipe Camiroaga, Paola Bontempi, concedió una entrevista para honrar la memoria del animador y de la veintena de personas que fallecieron en la isla de Juan Fernández.

“Diez años es un montón de tiempo, pero hay una sensación como contradictoria y extraña. Por un lado soy consciente que ha pasado tiempo y así lo siento, pero por otro lado se me ha pasado muy rápido y sigo teniendo incluso momentos donde dices ‘no me puedo creer que esto haya pasado’“, dijo en conversación con TVN.

Paola Bontempi recordó el accidente de Felipe Camiroaga

Durante la entrevista, Paola Bontempi reveló cómo se enteró del trágico hecho ocurrido el 2 de septiembre. Según explicó la mujer, quien actualmente reside en Madrid, España, supo de la noticia cerca de la medianoche, cuando su padre la contactó telefónicamente.

“Mi padre lo que me dijo fue lo que le habían comunicado a él que Feli iba en un avión y ha desaparecido en el mar. Ahí agarré el teléfono, me agarré a un amuleto que teníamos en común mi hermano y yo y ya me quedé despierta toda la noche (…) Al día siguiente cogimos un avión a Santiago”, recordó.

Paola Bontempi, hermana de Felipe Camiroaga, recuerda al animador a 10 años de su partida – TVN

Posteriormente, dijo sentirse afortunada de haber sido hermana del animador. “Le conocí más allá de las pantallas, profundamente, y sabía cómo era. Parte de su magia es que era tal cual como se presentaba en cámara. Era muy natural y era muy humano (…) irradiaba simpatía, irradiaba inteligencia e irradiaba humanidad“, explicó.

“Él tenía un carisma especial, tenía una presencia especial, tenía mucho ángel y es un don con el que nació”, agregó

“Me emociona ver que el recuerdo de mi hermano sigue tan vivo”

Consultada por la huella que dejó Felipe Camiroaga en el país, Paola Bontempi se mostró sorprendida del cariño que sigue recibiendo por parte de sus fanáticos. “Me hace mucha ilusión y me emociona muchísimo ver que el recuerdo de mi hermano sigue tan vivo, que todavía hay tantísima gente que le quiere muchísimo“, dijo.

“Su presencia era enorme y lo sigue siendo”, aseguró – TVN

“Te das cuenta que su presencia era enorme y lo sigue siendo porque sigue estando en el corazón de gran parte del país”, agregó, indicando que “a nosotros se nos llena el corazón pensando en lo mucho que el pueblo chileno quería y sigue queriendo a mi hermano“.

“Cuando se fue, lo sentimos profundamente, sentimos profundamente el apoyo de un país completo y la unión en ese dolor y pérdida. Al día de hoy, diez años después, seguimos sintiendo lo mismo“, cerró.