Tres series juveniles de Netflix ideales para un maratón de fin de semana

Netflix tiene un amplio abanico de posibilidades de entretenimiento, y en esta oportunidad hablaremos de tres de las series que conjugan una mezcla perfecta de drama, comedia, ficción y lecciones para la vida. Se trata de series de Netflix que han sido aclamadas por la crítica, aunque probablemente no han tenido la visibilidad que otras producciones de esta plataforma de streaming.

Aunque está concebidas como series juveniles, en realidad son perfectas para todos los públicos por tratarse de series muy bien planteadas, con argumentos interesantes y actuaciones magistralmente logradas.

Comenzamos con Yo nunca (NEVER HAVE I EVER)

La historia gira en torno a la vida de Devi, una adolescente india-estadounidense, que sueña con ser popular en su escuela y hará cosas impensadas para lograrlo. El viaje de esta chica por su adolescencia se asemeja a las experiencias cotidianas por las que muchos llegamos a atravesar en ese tránsito entre la niñez y la edad adulta.

Es además de entretenida, con diálogos divertidos, una historia que nos permite ver el mundo desde diferentes ópticas culturales. La promesa de que te divertirás con esta serie que hasta ahora tiene dos temporadas está garantizada. El primero, de 20 episodios, se difundió en abril de 2020.

Amarás Atypical

Atypical muy probablemente es una de las mejores series de Netflix. Con un argumento central poderoso, cada personaje está construido e interpretado magistralmente. Esta es otra de las opciones disponibles en Netflix que garantiza sí o sí que te divertirás, además de pasearte por diversas emociones y reflexiones.

Sam, su protagonista, es un chico con autismo, obsesionado con los pingüinos y con conocer la Antártida para ver a estos animales en su hábitat. Su autismo no le impide querer conocer el amor, un camino que lo llevará por muchas anécdotas.

La serie, cuyo primer episodio se difundió en agosto de 2017, tiene 38 episodios repartidos en cuatro temporadas.

Un poco de sobrenatural con Jinn

La tercera recomendación es la serie Jinn, de origen jordano. La trama es muy distinta a las dos anteriores y se inclina más a lo sobrenatural.

La vida de un grupo de estudiantes cambiará luego de una excursión a Petra, tras la cual dos entes, uno bueno y otro malo, vuelven al mundo de los vivos, generando varias situaciones que a los ojos humanos no tienen explicación.

La seria, grabada en Ammán, Jordania, es una excelente oportunidad para deleitarse con cine hecho fuera de Estados Unidos, la meca mundial de la cinematografía. Es perfecta para un fin de semana porque es una temporada de cinco episodios.

Te recomendamos en video: