Aseguran que Denisse Campos estaría enfrentando difícil momento: “Lo ha pasado súper mal”

Sorprendentes declaraciones fueron las que emitió Sergio Rojas en un nuevo capítulo de Que te lo Digo, cuando dio a conocer el mal momento que estaría enfrentando Denisse Campos.

Según explicó en conversación con Hugo Valencia, la figura del espectáculo estaría pasando por un complicado escenario, el que incluso la habría llevado a vivir en una garita de colectivos en Viña del Mar.

“Ella se fue a vivir fuera de Santiago, está viviendo en la Quinta Región. Tengo entendido que lo ha pasado súper mal. Se contactó conmigo un ex amigo de ella, yo lo conozco justamente por lo mismo, para señalarme que Denisse incluso hace un par de semanas estaba viviendo en una garita de colectivos en Viña del Mar“, contó el periodista.

“Ese es el nivel al que habría llegado una de las gemelas más importantes de la farándula nacional”, agregó, indicando que la situación “es muy triste“. “Yo conozco a Denisse hace mucho tiempo (…) Lo que yo entiendo, es que la última pareja que tuvo Denisse, de hecho ella había hecho acusaciones en las entidades pertinentes porque había sido víctima de agresión“, mencionó.

Tras revelar que Denisse Campos fue víctima de agresión por parte de su ex pareja, Sergio Rojas enseñó una fotografía que da cuenta de las consecuencias físicas que esta le dejó.

Sergio Rojas enseñó fotografía dando cuenta de agresión sufrida por Denisse Campos – Instagram

Sergio Rojas por situación de Denisse Campos: “Su familia no tiene contacto con ella”

Durante la conversación con Hugo Valencia, Sergio Rojas comentó que habló con Jesús, ex amigo de la figura del espectáculo. Según explicó, esta persona le habría señalado que “producto de los excesos en la vida de Denisse, habría caído en la suerte de ser nómade, pasaba de una casa a otra, de casas de amigos, y habría terminado durmiendo en una garita de colectivos en Viña del Mar“.

“Yo entiendo que Denisse sí ha tenido problemas de adicciones. Esto por boca de amigos, de personas que han estado preocupadas por ella. Pero ella también ha tenido comportamientos que ustedes saben. Ella es súper como al límite… Lo más probable es que después de esto reciba llamados de Denisse, mensajes de Denisse. Pero también creo que es un llamado súper importante, más allá de que sea un tema de farándula, de ver a cualquier mujer que está enfrentando una situación como esta, que también es responsabilidad, como medio de comunicación, de decir ‘alerta’“, añadió.

Respecto a la familia de Denisse Campos, Sergio Rojas comentó: “Entiendo que su familia no tiene contacto con ella, que tampoco quieren tener contacto con ella. Entiendo que ha dado todas las batallas habidas y por haber, y que por lo tanto ya tiraron la toalla”.

“Es complejo, es triste, es lamentable”, comentó el periodista sobre la situación de la gemela. Finalmente, consultado por los motivos que había tenido el amigo de Denisse Campos para hacer público este hecho, indicó: “(el amigo) encuentra que no hay más. Él ha tratado de ayudarla de todas maneras (…) Ella está tratando de emprender hace harto rato, pero no le ha dado el palo al clavo. Y a mí me ha sido imposible poder contactarme con ella”.