“No sabía que era tu hijo”: Helia Molina sorprende posando junto a ex integrante de “El Club de la Comedia”

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los usuarios de Twitter el pasado lunes, cuando la ex ministra de Salud Helia Molina compartió una fotografía junto a su hijo, el actor y comediante que formó parte del conocido programa El Club de la Comedia, Sergio Domínguez.

En el registro, la ex representante de la cartera aparece junto a Panqueque, quien saltó a la fama gracias a su participación en Los Improvisadores y su posterior integración al espacio de Chilevisión.

“¡Anoche en Gran Refugio disfrutando el espectáculo de improvisación de mi hijo, el gran ‘Panqueque’!”, escribió junto a la fotografía. Esta generó sorpresa entre los usuarios de la red social, quienes desconocían el vínculo familiar entre ambos famosos.

Helia Molina junto a Sergio Domínguez, “Panqueque” – Twitter

“¡Ohhhh no sabía!”, “¡Que buena, no sabía que era tu hijo! ¡Muy talentoso él, lo veía en Vía X, en Improvisadores, genial!”, “Quedé impaktrueno”, “Ahora que veo la foto son IGUALES jajaja. ¡¿Cómo no lo pensé antes?! Saludos para su hijooooo, lo veía en los improvisadores”, y “No tenía idea. Felicidades por su hijo, tiene un talento único”, fueron parte de las reacciones.

Panqueque se refirió al rol de su madre como ministra de Salud

Cabe señalar que en 2014, Sergio Domínguez, también conocido como Panqueque, habló sobre el trabajo de su madre en el ministerio de Salud durante el gobierno de Michelle Bachelet.

“Mi mamá se dedica a la salud pública hace muchos años, antes trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud en Estados Unidos y después para el ministerio, cuando salió Bachelet. Yo sabía que estaría en el ministerio, no como ministra, pero es como un paso natural“, reveló a La Cuarta.

“A mí me carga la política y sé que el peor ministerio es el de Salud porque es el blanco de todas las críticas. La manera de darle palos al gobierno es funándose al ministro de Salud. Pero a mi mamá no le importa, tiene una vocación tremenda y es muy segura de sí misma”, agregó.