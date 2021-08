Critican a Altair Jarabo por su boda y es momento de dejar de juzgar las decisiones ajenas

Altair Jarabo contrajo matrimonio con el empresario Frédéric García a mediados de agosto en París, Francia, de donde él es originario.

García es Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México y aunque ambos radican en México, decidieron iniciar su vida de casados en tierras francesas.

La ceremonia del registro civil se llevó a cabo en el ayuntamiento de París o “Mairie de Paris Centre” y la actriz lució espectacular con un elegante jumpsuit.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!”, escribió la actriz en su publicación de redes sociales.

La ceremonia religiosa en el castillo de Vallery donde Altair volvió a desbordar belleza con un elegante vestido de novia.

“Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano”, expresó la actriz a la revista Quién.

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo @fglecercle. Momentos inolvidables y felices.. Los vivimos rodeados de familia y amigos que expresaron muchísimo amor con su presencia !!”, escribió Altair en la postal.

Pero mientras que la pareja sigue compartiendo su felicidad en redes sociales, algunos se han dedicado a criticar y señalar la diferencia de edad entre ambos.

Altair tiene 35 años y Frédéric 54 lo que ante muchos es una brecha muy grande.

“Se casó con el abuelo”: “Pensé que era una sesión de fotos con su abuelo”. “Qué bonita sesión padre e hija”. “Pensé que era su papá”. “Ese señor ya es muy mayor para ella”, se lee en redes sociales.

Algunas personas e incluso llamaron “interesada” a la actriz pues hicieron referencia a que estaba con él por el dinero.

“Sólo el dinero hace todos tus sueños realidad”. “Lo que hacen unos millones de euros”. “Qué viva el dinero! digo el amor!”, comentaron algunos.

Los comentarios de los trolls sólo dejan ver que es muy fácil juzgar y que hay quienes sólo se dedican a criticar y ver todo lo malo sin conocer la historia de cada quien.

Frédéric lleva una vida completamente ajena al espectáculo y Altar siempre se ha mantenido alejada de los escándalos. Ambos tienen sus carreras independientes, además de que actriz no necesita estar “de interesada” pues se ha mantenido en la cima por mérito propio. Es momento de dejar de cuestionar decisiones ajenas.

Hacer que una relación funcione no sólo depende de la edad sino de tener lo suficiente en común para crear un vínculo, de aprender el uno del otros y de construir un futuro juntos, lejos de opiniones ajenas.

Todos merecemos un amor que nos complemente y que nos permita construir espacios.

El amor verdadero se construye todos los días. Es reconocen las fallas individuales y trabajar en conjunto para hacer que las cosas funcionen de la mejor manera.

Hace unas semanas, Altair reveló que para su vestido de novia de la segunda celebración, optó por un diseño romántico.

Días antes la actriz de Vencer el desamor estuvo acompañada de sus amigas Úrsula Montserrat y Claudia Godínez, quienes viajaron hasta la capital francesa para la despedida de soltera y la ceremonia civil.

Jarabo disfrutó el día a lo grande, recorriendo las calles de la capital. Posteriormente tuvieron una cena en un restaurante con terraza muy cerca de la Torre Eiffel y luego fueron a bailar para cerrar el festejo con broche de oro.

Más de este tema

Altair Jaraibo da lecciones de estilo para usar un jumpsuit de novia para su boda

Los secretos del vestido de novia de la princesa Diana revelados a 40 años de la boda

Gwen Stefani causa sensación con su sexy vestido de novia y muestra su boda con Blake Shelton

Te recomendamos en video