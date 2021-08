Kenita Larraín enfrentó doloroso episodio hace un mes: “Tuve una pérdida”

Una inesperada revelación fue la que hizo Kenita Larraín en un capítulo de El Discípulo del Chef, cuando contó que sufrió la pérdida de un embarazo hace aproximadamente un mes.

Sus palabras surgieron durante una conversación privada frente a las cámaras, cuando se refirió a la salida de Giuliana Sotela del programa. Ambas establecieron un especial vínculo, cuyo nexo lograba trascender la pantalla.

Al conocer los resultados de la eliminación, Kenita Larraín rompió en llanto. Sin embargo, momentos más tarde explicó que sus lágrimas no solo se debían a la partida de su amiga, sino que a un doloroso hecho que vivió hace algunas semanas.

Kenita Larraín: “Tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve”

“Obviamente me afecta porque estoy más sensible. Hace un poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves. Me incluyo. Y además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embrazada y tuve una pérdida“, reveló.

“Por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve, entonces obviamente que ando más sensible de lo normal”, agregó, indicando que estar en el programa la ha ayudado positivamente.

“Tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve”, señaló la numeróloga – CHV

“El estar acá me pone feliz, porque de alguna forma estoy aprendiendo algo que es un arte, que es cocinar. Y estoy muy fascinada por eso, así que eso también me hace comprometerme más emocionalmente, pero claramente estoy pasando un momento difícil”, dijo.