Anne Hathaway luce elegante y moderna en un sofisticado maxivestido camisero negro

Aparte de Anne Hathaway y Jared Leto hay una razón más por la que sin duda veremos la miniserie WeCrashed cuando se estrene: los estilismos que llevará la actriz en la producción.

Desde el inicio de las grabaciones en Nueva York del proyecto de Apple TV +, la histrionisa ha sido captada por la prensa luciendo sensacional en los atuendos de su personaje, Rebekah Neumann.

La estrella de 38 años ha lucido hasta ahora desde fabulosos looks básicos, hasta elegantes sets con los que ha demostrado que además de talento, derrochará elegancia en esta producción.

Y el vestuario más reciente con el que fue retratada desde la filmación de la historia de los creadores de la startup WeWork no hizo más que confirmar estar teoría.

Anne Hathaway es una visión en un look total black desde el set de WeCrashed

El pasado miércoles 25 de agosto, la ganadora del Oscar fue fotografiada por reporteros en el set como un auténtico ejemplo de elegancia ataviada en un maxivestido camisero negro.

Con un semblante muy serio, la protagonista y productora ejecutiva de la bioserie se desplazó por las locaciones en esta prenda confeccionada en una tela satinada con print de cocodrilo.

Hathaway llevó el sofisticado traje de mangas largas y con el dobladillo a la altura de la pantorrilla abotonado por completo para un look formal.

El vestido se combinó con un par de distinguidos zapatos planos de punta, destalonados y con hebilla en el empeine fabricados en terciopelo negro.

Asimismo, se complementó con un collar plateado, discretos aretes y sus características gafas de sol. En esta ocasión, apostó por unas a dos tonos.

En cuanto al beauty look, lució su cabellera recogida en un chongo y su rostro casi sin maquillaje.

De igual forma, cubrió su cara con una careta de plástico transparente para protegerse la covid-19.

Cabe destacar que es no es el primer atuendo en negro que luce Anne Hathaway durante su trabajo en este proyecto.

Días atrás, fascinó con otra propuesta de moda en este color asociado positivamente a la elegancia, el poder y la formalidad.

En esa oportunidad, la artista portó un blazer conjugado con una blusa y un par de fabulosos pantalones culotte de seda que se robaron toda la atención.

Remató con zapatos Mary Jane en charol.

WeCrashed, miniserie basada en el podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, contará con ocho episodios.

Aparte de Leto y Hathaway, los actores Kyle Marvin, America Ferrera y O.T. Fagbenle también son parte del elenco; informó Daily Mail.

La producción se estrenará en la plataforma de streaming de Apple en 2022.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video