Adamari Lopez se reencuentra con ‘Mayrita’ la pequeña de Gata Salvaje y así luce ahora

Adamari Lopez ha sorprendido este año con algunos encuentros emotivos, junto a compañeras con las que compartió en telenovelas.

El primero fue junto a Ludwika Paleta con quien trabajo en ‘Amigas y Rivales’ y se reencontraron en Europa durante sus vacaciones.

La conductora de ‘Hoy Día’ alcanzó la fama en México desde hace dos décadas con su gran talento y desenvolvimiento en los distintos personajes que llegó a interpretar.

Fue durante la emisión del programa emitido el pasado jueves cuando apareció junto a Sandra Itzel, quien le dio vida a la dulce ‘Mayrita‘ en el melodrama Gata salvaje (2002).

En la producción Adamari se encargó de ser ‘Karina Ríos’, la villana que le hacía la vida imposible a la protagonista, Marlene Favela.

En aquel entonces, Sandra apenas tenía 7 años y 20 años después volverá a compartir escenarios con Lopez en el nuevo reality show de Telemundo ‘Así se baila’.

Itzel ahora hecha toda una mujer se lucirá en la pista con el actor Adrián Di Monte, quien será su pareja de baile. Mientras que Adamari se encargará de estar como jurado.

“Fue mi primera telenovela en los Estados Unidos y mi primera oportunidad en el extranjero, eso es algo que jamás se olvida. Desde el primer momento que pisé el set de grabación todo fue mágico, es inexplicable el sentimiento de poder trabajar con tantos actores de diferentes nacionalidades y no solo poder aprender de ellos actoralmente, sino también conocer sus culturas, su comida, sus expresiones”, compartió hace algunos años con la revista People en español.

La joven que ha continuado con su carrera como actriz contó como pedía ser maquillada igual que sus compañeras.

“Realmente yo era la nena querida de toda la producción. Me gustaba mucho ver cómo maquillaban a mis compañeras actrices y yo también quería que me maquillaran a mí, pero siempre decían ‘no, tú no porque eres una bebé'”, recordó.