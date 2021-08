Ella es Joaquina Carruitero, la impresionante imitadora de Adele que brilló en “El Retador”

El nombre de Joaquina Carruitero se volvió tendencia luego de que el pasado 22 de agosto demostrara su talento. Ése con el que sorprendió por su similitud con la cantante Adele.

Y es que esta chica de origen peruano ha dedicado gran parte de su vida a imitar a la cantante estadounidense de manera impecable.

Tanto que obtuvo los mejores comentarios de parte del estricto jurado y logró llevarse 300 mil pesos en este reality de Televisa que se pone cada vez más interesante.

Conoce a Joaquina Carruitero: La imitadora de Adele que impactó en “El Retador”

Y aunque físicamente guarda un parecido muy cercano al de la intérprete de “Hello”, su rostro se le hizo muy familiar a a la audiencia que ama este tipo de programa, pues ella formó parte del también programa de concurso “Yo soy”.

Previo a su participación en el escenario, Joaquina ya había emocionado a gran parte de sus seguidores, pues había publicado en su cuenta de Instagram las imágenes de su llegada a la planta televisora mexicana.

Con ello aumentaron las expectativas y las ganas de verla deslumbrar con su talento y potente voz.

El tema que escogió para mostrar su talento fue “Set fire to the rain”, aquí no solo emocionó al público sino también a personalidades como Lucero, quien no dudó en cantar el tema al unísono desde el estrado.

Mientras, Itatí Cantoral hacía muecas de asombro y ante esta adversaria que no se la puso fácil al resto de los concursantes.

El resultado final, fue una ovación ensordecedora que además emocionó a los televidentes quienes vieron el potencial, gracia y simpatía de esta chica que llegó para ganar.

¿Quién es Joaquina Carruitero?

Ella es una famosa imitadora peruana de Adele, por años ella se ha preparado con tal de mostrar su potencial a través de la imagen de la estrella estadounidense.

Además, fue la ganadora de la temporada 22 del reality Yo soy que se transmitía en Latina Televisión.

También es una participante activa del programa La Voz Perú, ahí también se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración del público con sus interpretaciones que llegan al alma.

Pero para ella, el estar en “El Retador” y visitar México ha sido una de las grandes satisfacciones que ha tenido en su vida, pues además era un sueño que ella quería cumplir desde hace años.

Luego de su participación en el reality mexicano seguirá dando lo mejor de sí en La Voz, pues ella quiere llegar hasta la final y quién sabe si obtendrá el triunfo tan anhelado y para lo que tanto se ha preparado.

“Fue una experiencia hermosa que pude vivir hace unas semanas atrás. Aún no me lo creo, se cumplió el sueño de llegar a ti mi queridísimo México”, dijo la chica a través de sus redes sociales donde mantiene bien informados a sus seguidores de lo que hace en su día a día.

Más de Joaquina

Esta chica ha sabido ganarse el apoyo de sus fans, pues delante o fuera de cámaras está siempre metida en su personaje de Adele, tanto que no hay foto que diga lo contrario.

Ella ha adoptado sus looks desde los múltiples peinados, hasta los trajes, accesorios y demás modismos de la cantante.

Esa es la razón por la que ha dejado sorprendido a quien va descubriendo su potencial y sus ganas de salir adelante en la industria musical y de la imitación.

Por ahora, queda esperar si seguirá avanzado hasta llegar a la final o si estará de nuevo como invitada especial en “El Retador“, pues dejó muchas ganas de seguirla viendo en pantalla y demostrando que no es una imitadora más.

