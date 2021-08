Revelan incómodo momento de Antonella Ríos en “Pecados Digitales”: “Se encerró en su camarín y se puso a llorar”

En un nuevo capítulo de Me Late, dieron a conocer la incómoda situación que habría enfrentado la actriz Antonella Ríos durante su participación en el nuevo programa de Mega, Pecados Digitales. Según explicó Sergio Rojas, a ella “se le habría prometido pasarla bien”

“Antonella va a este programa, y se enfrenta a una situación que habría sido bastante trágica, por llamarla de alguna forma, porque ustedes saben que tiene una plataforma de contenido sensual y con tintes eróticos (Unlok)”, dijo en un principio.

El periodista comentó que “le dicen ‘Antonella, tenemos una persona que quiere hablarte’. Y le ponen a una feminista que es de corte acérrimo que lo que hace, según Antonella, es dejarla como si estuviese instando a la prostitución a las menores y que estaría haciendo un trabajo muy denostable. Ahí es cuando Antonella se siente acorralada, encerrada, violentada tanto por su entorno como por la producción que la había engañado porque no le contaron esto”.

“Antonella Ríos nunca fue avisada”

Tras las palabras de Sergio Rojas, Daniel Fuenzalida preguntó si la actriz sabía de esta dinámica, “porque una cuestión es que te inviten a revisar las redes sociales. Tienes que entregar tu teléfono, esto es proyectado en una pantalla y finalmente la conductora empieza meterse en tu Instagram, se puede meter en tu WhatsApp“.

En este sentido, Sergio Rojas contestó: “Antonella nunca fue avisada de que iba a ser interpelada por una historiadora. Ella siente que la llevan para enfrentarla a una suerte de circo romano donde comienzan a increparla duramente, la cuestionan moralmente. Y ella dice ‘¿perdón? Se supone que vine a pasarla bien’“.

Revelan incómodo momento de Antonella Ríos en programa de Mega – TV+

“Yo entiendo que Antonella, y esto lo supe por gente que también participó en la grabación del programa, se desfigura, absolutamente descompuesta. Javiera Contador trata de bajar los ánimos y dice ‘ya chiquillos, pasémoslo bien’, y Antonella dice ‘perdón, no lo estoy pasando bien, lo estoy pasando pésimo’“, agregó.

Daniel Fuenzalida aportó a la discusión, indicando que según la información que recogió, “la misma Javiera se acerca a Antonella y le pide una especie de disculpa por parte del programa, por el mal rato que pasó“. “Tengo la misma información que tú”, respondió Sergio Rojas, señalando que “Javiera Contador le ha manifestado a su círculo cercano que fue una situación muy incómoda. Justamente este era el temor que tenía Javiera de este programa (…) le temía a este tipo de situaciones”.

“Te tienen que contar todo”

Conforme avanzó el programa, los panelistas debatieron sobre el tema. Daniel Fuenzalida reflexionó sobre la información que le entregaron a la actriz desde la producción del programa. “Que te digan ‘vamos a meternos en tu teléfono, ¿estás dispuesto?’, porque además te están pagando por ello, tú aceptas las condiciones, aceptas cómo es el programa, pero te tienen que contar todo. Es decir, ‘vamos a tener una niña feminista historiadora, quizá te va a preguntar por tus fotos’. Para ir preparado. Pero no que te sorprendan al aire de la nada, grabando”, dijo.

“Aceptas cómo es el programa, pero te tienen que contar todo”, comentó Daniel Fuenzalida – TV+

“Me escriben de la producción del programa y me están diciendo que es un juego”, comentó Luis Sandoval, a lo que el animador replicó: “Entonces el día de mañana (a un invitado) lo pueden sacar del clóset. Dicen ‘esto es un juego’. Ok. Me ponen ahí a una persona, me enfrentan a través de una pantalla, y una persona me va a sacar del clóset o lo que sea, te tratan de alcohólico, lo que sea, y dicen ‘oye, es que esto es un juego’“.

“¿Por qué vamos a cuestionar moralmente a nuestros invitados? Porque lo que Antonella sintió es que la historiadora la estaba tratando como que ella instaba a que niñas jóvenes usufructuaran de mostrar su cuerpo sin ningún tipo de moral“, remarcó Sergio Rojas. “Cuando el programa terminó yo entiendo que Antonella se encierra en su camarín y se pone a llorar de manera desconsolada. Va gente de la producción que intenta poner paños fríos y tratar de dar alguna explicación a lo que no tiene ninguna explicación más que es une encerrona”, agregó.