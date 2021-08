¡Ni el lupus, ni la depresión la detuvieron! Selena Gomez relató cómo logró superar sus momentos más oscuros

Selena Gomez ha librado sus peores batallas como toda una guerrera y ha buscado la manera de alejarse de todo lo que la perjudica.

La ex estrella Disney posó para la revista Elle donde conversó sobre sus momentos más difíciles que la vida le presentado.

Un lupus, depresión, ansiedad, quimioterapias y las criticas en redes sociales fueron un cóctel para causar tal explosión y hundirla, sin embargo, fueron las ganas de ayudar a otras personas las que la ayudó a enfrentar sus adversidades.

“Mi lupus, mi trasplante de riñón, quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, estas eran todas las cosas que, honestamente, deberían haberme debilitado. Cada vez que pasaba por algo, pensaba: ‘¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente’. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Pudo haber momentos en los que no fui lo suficientemente fuerte y habría hecho algo para lastimarme“, contó.

Selena admitió que se alejó de las redes sociales desde 2017, año en el que decidió eliminar Instagram de su teléfono y darle el control a su asistente, por su bienestar mental.

“No lo tengo en mi teléfono, así que no hay tentación. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Eso fue molesto, porque en el pasado, podía pasar horas mirando la vida de otras personas. Me encontraba hurgando en el feed de alguien, y luego me daba cuenta de que ¡ni siquiera conocía a esa persona! Ahora obtengo la información de la manera correcta. Cuando mis amigos tienen algo de qué hablar, me llaman y me dicen: ‘Oh, hice esto’. No dicen: ‘Espera, ¿viste mi publicación?´”, relató Gomez.