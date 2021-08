Sandra Bullock y famosas que prueban que no dejas de tener éxitos al llegar a los 50

Los 50 son una de las edades más temidas por las mujeres, pero estas famosas han demostrado que no hay que acomplejarse al llegar a esta etapa de la vida.

Y es que la vida no se acaba al llegar a los 50, al contrario, empieza la mejor época, y así lo demuestran estas celebridades.

Ellas demuestran que el éxito no tiene edad, y siguen triunfando en el cine, y proyectos de televisión o de otra índole.

Además, no solo se destacan en lo que hacen, sino que inspiran a las mujeres y prueban que no hay límites para triunfar.

Famosas que siguen triunfando después de los 50

Sandra Bullock

A sus 57 años recién cumplidos, la celebridad se encuentra en su mejor momento y sigue triunfando en su carrera.

La actriz se encuentra grabando la película Lost City of D junto al guapo actor Channing Tatum en República Dominicana.

Para esta película, Sandra interpreta a una escritora que se va de gira promocional para uno de sus libros junto a su guapo modelo de portada, a quien le da vida Channing.

Sarah Jessica Parker

A sus 56 años, Sarah Jessica Parker está triunfando de nuevo en el reboot de Sex and the City, interpretando su famoso personaje, Carrie Bradshaw.

Aunque aún falta tiempo para que veamos And just like that, hemos podido ver algunos de los looks de la celebridad, y luce espectacular, demostrando que está en su mejor momento.

Estas celebridades demuestran que el éxito no tiene edad

Julia Roberts

Julia Roberts no solo es una excelente actriz, también es imagen de prestigiosas fragancias como Lancôme.

A sus 53 años, la protagonista de Mujer bonita luce hermosa, y demuestra que no hay límites para triunfar, ni para dejar de perseguir tus sueños.

Halle Berry

Halle Berry confesó que pensaba que después de los 40 su carrera habría terminado, pero a sus 55 años está en su mejor época.

Y es que protagoniza la nueva película de Netflix, Bruised, donde también debuta como directora.

La actriz interpreta a una boxeadora de la MMA, uno de los papeles más retadores de su carrera, pero de los mejores.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las mujeres más inspiradoras del espectáculo, y a sus 52 años recién cumplidos sigue trabajando y haciendo lo que más le gusta.

La celebridad acaba de estrenar el tema Cambia el paso, y también tiene varios proyectos en puerta con Netflix, donde protagonizará algunas películas.

Más de este tema

Shakira y famosas que muestran su cabello al natural y nos enseñan a amarnos

Rihanna y famosas que se unieron al ‘skin positive’ y mostraron su piel con acné y manchas

Angelina y famosas que prueban que la felicidad de sus hijos importa más que el qué dirán

Te recomendamos en video