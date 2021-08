Ellas han abrazado su edad y nos dan una lección de amor propio

La edad no debe ser un motivo para sentirse menos hermosa, perder el miedo a envejecer es la clave para conciliar el amor propio y disfrutar la vida a plenitud.

Aunque para muchas la llegada de las arrugas, la flacidez y las canas es el fin de la juventud, algunas celebridades han decidido abrazar su edad, aceptarse y brillar a sus 50 años.

Algunas celebridades de Hollywood aseguran sentirse en su mejor momento, a pesar de los años que han tachado en su calendario.

Incluso exponen sus arrugas y canas sin temor a las críticas pues es sinónimo de sabiduría y amor propio.

A sus 40 años inició en el mundo del modelaje y asegura sentirse mejor que a los 20 años. A esta edad las mujeres comienzan a sentirse más seguras y orgullosas de su cuerpo.

La protagonista de ‘Sexo en Nueva York’ ha presumido este 2021 sus canas y sus arrugas sin miedo al qué dirán, presumiendo que se encuentra en su mejor momento.

La actriz mexicana paraliza todo a su paso con su escultural figura y la seguridad que la caracteriza.

En más de una oportunidad se ha mostrado al natural en sus redes sociales.

Jennifer Aniston ha perdurado en el tiempo como una de las mujeres más bellas de Hollywood.

La recordada Rachel Green de Friends asegura estar orgullosa de su edad y su figura.

Meryl Streep no solo es una de las mujeres más respetadas de la industria cinematográfica, sino también una de las más bellas.

“Mi consejo: No gastes tanto tiempo en el cuidado de una piel perfecta o si has ganado o perdido un kilo. Piensa en lo que generalmente has hecho en esta vida, lo que has logrado”, asegura.