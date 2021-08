Karen Bejarano recuerda quiebre con Juan Pedro abordado en “Mekano”: “Nos hicieron una encerrona”

No cabe duda de que la relación entre Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier fue una de las más populares a comienzos del 2000. La pareja se formó durante su participación en el extinto programa juvenil Mekano, y protagonizaron momentos que quedaron inmortalizados hasta el día de hoy.

Uno de ellos fue el quiebre que tuvieron, y que fue abordado por los animadores durante uno de los capítulos del espacio (revisa el momento aquí). Un tema del que recientemente habló la cantante en el podcast La Hora Mediática, en donde aseguró que nunca le contaron a nadie sobre su situación amorosa.

“La vez que nosotros terminamos, no le contamos a nadie. Sabían como dos o tres personas del programa, que eran nuestros amigos más cercanos, Caco y Rogelio, y ellos no hablaban con nadie. Pero sí las pololas de ellos también sabían, entonces quizás por ahí se pudo haber filtrado que nosotros nos habíamos distanciado”, dijo.

Karen Bejarano recuerda quiebre con Juan Pedro en “Mekano” – YouTube

“Esto se supo dos o tres semanas después de que habíamos terminado. No fue inmediatamente, a diferencia de otras parejas que se sabía al tiro. O sea, estaban terminando y ya estaban llamando a la producción para decir ‘oye, terminé con tal’. Nosotros no quisimos nunca exponer nuestra relación, porque empezamos a cachar que había una manipulación obviamente por parte de contenido, para tratar de sacar cosas y generar roces y todo esto”, agregó.

Karen Bejarano: “Nos hicieron una encerrona”

Karen Bejarano remarcó que “cuando se filtró que habíamos terminado, nosotros no sabíamos que sabían en producción y nos hicieron una encerrona. Nunca se supo en la pauta, nunca nos dijeron nada”. “Nos llaman adelante, me caía la lágrima, me tiritaba el labio, yo sentía que se me iba a paralizar la mitad de la cara, porque yo no quería que pasara eso, porque sabía que iba a explotar en tristeza”, explicó.

“Yo todo el rato estaba conteniendo las lágrimas, pero se me caían solas y como que me decían ‘ánimo, ánimo’. Fue tan gracioso, porque hasta el día de hoy lo ponen como meme. Y Juan Pedro todo el rato serio, porque sabía que estaban ocupando ese minuto, que era súper difícil para nosotros, para subir el rating”, comentó, indicando que “nunca fue preparado. Ni eso, que fue el minuto más duro para nosotros como pololos dentro del programa. Jamás lo preparamos, al contrario, no queríamos que se supiera“.