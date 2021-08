Razones por las que “100 días para enamorarnos” se despide de Netflix

La exitosa serie 100 días para enamorarnos dice adiós. Y aunque hay quienes la lloran ella será eliminada del catálogo de Netflix, porque ya cumplió su misión.

Desde el próximo 20 de agosto, esta historia tan exitosa dejará de mostrar los 57 capítulos que tuvo la primera temporada, solo quedarán los 37 restantes de la segunda entrega.

Esto tomó por sorpresa a quienes apenas estaban haciendo click con esta trama que inicialmente debutó en Telemundo.

Razones por las que se despide de Netflix la serie “100 días para enamorarnos”

Como era de esperarse, Netflix una vez más cumple con sus acuerdos de transmisión. Por eso, poco a poco irá eliminando esta producción que se convirtió en una novela que encantó rápidamente a sus suscriptores quienes aún lloran el final de temporada y exigen más de sus personajes favoritos.

Y es que como todas las historias, ésta también pasó por un duro proceso de grabaciones y edición tras el brote de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que la plataforma y el equipo de realizadores se vieran comprometidos a estrenar el final que tuvo múltiples tropiezos, pero que logró entregar para alegría de su fanaticada.

Pero, pese a su arrollador éxito, esta trama debe despedirse, pues ya culminó su período de transmisión en Netflix y por tanto debe ser eliminada del catálogo de entretenimiento.

Esto para dar paso a la nueva lista de producciones que se estarán sumando para las próximas semanas y meses, pues el calendario de estrenos está imparable y promete la inclusión de las series y películas más esperadas como La Casa de Papel que estará de vuelta el próximo 3 de septiembre.

Por lo que está eliminación corresponde a la dinámica habitual que realiza mes a mes este servicio streaming que está en constante renovación.

¿Habrá una tercera temporada de 100 días para enamorarnos?

Aunque este es el deseo de la fiel fanaticada, hasta ahora no se ha hecho oficial ningún tipo de anuncio, pues aunque los realizadores no ven con malos ojos esta iniciativa, aún no se han mostrado indicios de ello.

Por lo que ahora, no se tiene planteado nada concreto sobre la continuidad de esta historia que llegó a un final feliz, pero repleto de obstáculos.

¿A qué se debe el éxito de esta historia?

Esta producción llegó de forma muy tímida a Netflix, pues ya venía de pasar por una primera experiencia con su estreno en Telemundo poco alentador, pero una vez que la trama pudo llegar a más lugares se convirtió en todo un “boom”.

Y es que sus personajes son muy reales y sobre todo porque se centra en la vida familiar y cómo con el pasar de los años la cotidianidad va acabando con el amor.

También se muestra la inclusión y cómo afrontar las preferencias sexuales de los jóvenes que a muy temprana edad descubren que sienten atracción por los de su mismo género.

La manera de cómo la familia se integró para aceptar y apoyar esta decisión fue vital para ganarse rápidamente a la nuevas generaciones que están pasando por la misma situación.

Además, se plantea el amor y los miedos que estos generan para retomar los sentimientos de una pareja que está dispuesta a todo, pero que por las dudas e incertidumbres que le generan su pasado no se arriesga a avanzar.

Por si fuera poco, se muestra cómo la infidelidad se puede ocultar hasta el punto de cegar a los implicados, pero una vez que es descubierta, puede ocasionar múltiples desenlaces que nadie imagina, sobre todo en la sociedad actual que es tan permisiva.

Te recomendamos en video: