Francini Amaral recordó acoso sufrido por parte de carabinero: “Le di un combo”

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, Francini Amaral dio a conocer una lamentable experiencia vivida cuando formaba parte del popular grupo de baile Axé Bahía.

La brasileña se refirió a lo sucedido, tras ser consultada por los motivos que la trajeron a Chile. “Estaba en el Municipal. Me lastimé la rodilla la primera vez, bailando y justo, por cosas de la vida, me llaman para venir a bailar con Axé Bahía que era un grupo que estaba en un programa de televisión”, contó.

“¿Alguna vez les ha pasado que aceptan algo o toman alguna decisión porque escuchan alguna palabra o situación y ni lo piensan? Porque es intuición. Esa fue la primera situación de mi vida, que cuando dijeron ‘Chile’, dije ‘sí, voy’“, agregó.

Francini Amaral: “Siento una mano en mi poto”

En ese momento, Angélica Castro, que junto a Mario Desbordes y Paulo Brunetti completaba el grupo de invitados, le preguntó si alguna vez se imaginó el éxito que tendría como parte del conjunto de baile. “Ustedes hacían, yo me acuerdo, 45 shows al mes“, comentó, consultando por alguna anécdota que le hubiera pasado en ese tiempo.

Francini Amaral respondió: “Hablando de… No sé si es muy positivo para la institución o no, pero nosotros hicimos un concierto en el Estadio Nacional, y yo con una súper ropa y unos shorts. De repente paso corriendo, y siento una mano en mi poto justo en la fila de los cadetes“.

“Siento una mano en mi poto”, recordó – CHV

Ante la impresión de los invitados, la bailarina agregó: “En esa época yo usaba unos anillos y la primera reacción cuando sentí la mano en mi poto… Lo agarré con la mano izquierda y sin mirar le di un combo“.

“Todos como que empiezan a reírse y no me acuerdo mucho su cara, pero después me quedé preocupada por el porte del anillo. Yo creo que de verdad debo haberle cortado algo“, señaló.