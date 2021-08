Esposo de Pamela Lagos recibió transplante de médula y logró vacunarse contra el Covid-19

En marzo del 2020, la psicóloga Pamela Lagos reveló que su esposo Felipe Vásquez fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. La noticia coincidió con la espera de su primera hija juntos, tras 9 años de pololeo y 5 de matrimonio.

Luego de enfrentar varios desafíos y dificultades, la profesional contó con alegría que su esposo había tenido su ultima quimioterapia y que había recibido el alta médica. “Fueron 8 meses de tratamiento y 2 de mantención en el que el amor se hizo presente como nunca”, dijo, destacando que “el amor pudo contra todo pronóstico y ganó. Mi guerrero Pipe le ganó al cáncer y se quedó con nosotras, pese a toda evidencia”.

Sin embargo, la situación cambió meses después, cuando el cáncer regresó a sus vidas. “Si la vez anterior había sido difícil ahora era peor, no había quimio que pudiera ayudarlo, sólo un trasplante de médula ósea podría salvarlo“, explicó.

Mediante una publicación en redes sociales, Pamela Lagos contó que fueron afortunados, ya que el hermano de su esposo resultó ser compatible para el transplante y en octubre “pudo donarle vida”. “No fue fácil, un mes en la UCI y en la UTI, una falla multi sistémica y la constante sentencia de ‘está muy débil, no sabemos si podrá lograrlo’. Pero mi guerrero no paró, prometió no dejarnos y peleó hasta volver con nosotras“, contó.

“Después de 4 meses volvió a casa, por fin Amelia no tendría que ‘entender’ a sus 3 años que el papá tenía que vivir en una clínica y ella no podía verlo. Estaba en casa, pero inmunosuprimido. Ahora la burbuja era en nuestro hogar. No podía ver a nadie y algo tan normal como una vuelta a la manzana parecía un sueño”, detalló.

Pamela Lagos: “Gracias a la vacuna viajamos a nuestra ciudad”

Finalmente, la psicóloga comentó: “Ha pasado un año desde el regreso de la enfermedad, y por fin sus defensas subieron lo suficiente para vacunarse, no saben cómo soñaba con eso”. Además, reveló que su esposo logró obtener la vacuna contra el Covid-19, y destacó que “gracias a la vacuna, los médicos, los amigos que nunca se fueron, nuestras familias y a todos los que mandaron energías, viajamos a nuestra ciudad a reencontrarnos con los afectos“.

Felipe Vásquez, esposo de Pamela Lagos – Instagram

Al terminar, Lagos pidió que sus seguidores se inscriban en la fundación DKMS, para registrarse como potencial donante de células madre sanguíneas. “No todos tienen la fortuna de tener un familiar compatible. Hay quienes pasan años en busca de un donante, inscribiéndonos podemos salvar una vida”, dijo, haciendo un llamado a seguir cuidándose de la pandemia “y por sobre todo que se vacunen, por ustedes, por los suyos y por los cientos que como Pipe sueñan con hacerlo, pero su salud no se los permite. Por los que todavía no pueden y por todos los que nos rodean”.