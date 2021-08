Víctor Díaz saca risas tras pregunta sobre romances de sus compañeras en “El Discípulo del Chef”

Un divertido momento fue el que protagonizó Víctor Díaz en El Discípulo del Chef, cuando le preguntaron por los romances de sus compañeras Giuliana Sotela y Kenita Larraín.

Ambas mujeres han hecho gala de la buena relación que mantienen, protagonizando llamativos momentos en pantalla. Uno de ellos ocurrió el pasado jueves, cuando se dieron cuenta que ambas habían tenido un romance con el cantante mexicano Luis Miguel.

“Yo lo conozco”, dijo Sotela. “Yo también”, respondió Kenita Larraín, preguntándole cómo ocurrió su encuentro. “Recién divorciada de Marcelo (Ríos), así fue como lo conocí yo. Recién divorciada de Marcelo. Pero no quiero hablar más del tema“, contestó esta.

“Después me va a contar, pero en camarines”, insistió la numeróloga, agregando frente a la cámara: “Al parecer con Giuliana teníamos más cosas en común de las que pensábamos. Es muy chistoso”.

La reacción de Víctor Díaz, el “Zafrada”

Tras el diálogo entre Giuliana Sotela y Kenita Larraín, Víctor Díaz fue invitado a entregar sus impresiones frente a la cámara. Sin embargo, su reacción provocó las risas de los televidentes. Y es que el joven dijo no entender por qué le preguntaban sobre el tema.

“No sabía. Pero ¿por qué me vienen a entrevistar para eso? ¡Qué me interesa la vida de ellas a mí!“, señaló, provocando diversas reacciones en redes sociales.

