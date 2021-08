Lucero estaría nuevamente soltera: habría terminado con Michel Kuri

Desde hace tiempo el novio de Lucero, Michel Kuri, no aparece públicamente en la vida de la artista y la razón sería porque ambos decidieron dar por finalizada su relación.

Estos rumores surgieron hace algunas semanas, después que la cantante se viera más involucrada en proyectos profesionales con su exesposo, Manuel Mijares, por lo que los celos habrían influido en la decisión.

Sin embargo, ahora fue confirmado por el periodista de espectáculos, Juan José Origel, quien durante el programa Con Permiso dio a conocer que “Lucero ya anda soltera”, reseñó El Heraldo.

La pareja solía compartir imágenes de sus momentos juntos, pero desde hace meses hay silencio en sus redes.- Instagram @michel_kuri_s.

El comunicador conocido como Pepillo no quiso brindar más detalles al respecto, ni tampoco le reveló a su colega, Martha Figuera, quien fue su fuente ante la pregunta de la sorprendida presentadora.

No obstante, ambos hicieron hincapié en que buscarían a la intérprete de Vete con ella y No me hablen de ti para saber de primera mano si la ruptura es algo serio o se tratan de especulaciones.

De momento, Lucero no ha hablado públicamente sobre su novio ni su vida amorosa pues se encuentra enfocada en sus participaciones en El Retador, un nuevo programa de Televisa en el que habrá competencias de diferentes disciplinas como canto, baile e imitación y ella es jueza.

La cantante afirmó en varias ocasiones que era un “amor bonito”, pero no tenían planes de casarse.- Instagram @michel_kuri_s.

La historia de amor de Lucero y su novio, Michel Kuri

El empresario y sobrino de Carlos Slim, de 63 años, inició una relación con la novia de América hace ocho años después que ambos tuvieron matrimonios fallidos con hijos de por medio.

“Lo conocí porque una amiga en común nos presentó, pero no nos presentó en plan cita. Nos presentó, nos juntamos como para comer y coincidimos”, dijo la mexicana en una ocasión.

“Es una historia de amor súper bonita, porque se dio naturalmente. Se dio por el gusto de él y yo conocernos y estar juntos”, aseveró.

Más de este tema:

La hija de Lucero muestra un bochornoso ‘fail’ y prueba que tiene mucho sentido del humor

La hija de Lucero se confiesa: sí le afectan las críticas que recibe

Lucero reaparece sin maquillaje y nos enseña a amarnos como somos a los 50

Te recomendamos en video: