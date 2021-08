Rihanna y Reese Witherspoon: Así forjaron su imperio las mujeres más ricas del espectáculo

Las mujeres de la industria del espectáculo siguen rompiendo barreras y escalando como nunca antes. Rihanna y Reese Witherspoon, lideran el grupo.

Su visión de emprendedoras las hecho merecedoras de un imperio que han forjado con sus propias manos, talento y creatividad.

Rihanna y Reese se catapultaron como la cantante y actriz más adineradas y todo esto se debe a las distintas empresas que manejan.

El imperio de Rihanna

Fue su línea de cosméticos llamada Fenty Beauty la cual la llevó a abultar su patrimonio, el cual ascendió a 1,700 millones de dólares según publicó Forbes.

La intérprete de Umbrella tiene el 50 % de la empresa que fue tasada en 2,800 millones de dólares, lo que indica que la mayor parte de sus ingresos corresponden a su actividad de empresaria.

La fortuna de Reese Witherspoon

Lo mismo sucede con Witherspoon, quien se convirtió en la actriz mejor pagada del planeta según datos del Wall Street Journal.

La protagonista de ‘Legalmente Rubia’ vendió parte de su productora Hello Sunshine, alcanzando un patrimonio total de 400 millones de dólares.

A pesar de la venta la celebridad se mantendrá con un cargo jerarquico como ejecutiva dentro de la empresa y se queda con 120 millones de los 900 millones de dólares por los que fue vendida.

Se trata de una exitosa productora de contenidos que tiene en su haber la serie de HBO Big Little Lies y Little Fires Everywhere, de Amazon.

Visión de empresarias

Ambas artistas comparten su visión de empresarias y emprendedoras.

Rihanna suma otra compañía que le da ganancias, como lo es la empresa de lencería de nombre Savage x Fenty, con un valor de 270 millones de dólares.

A esto se le suma el dinero que percibe producto de sus giras y discos vendidos.

Witherspoon también cuenta con su propio emprendimiento. Un club de lectura oficial donde recomienda y promociona cada mes libros que tengan a las mujeres en el centro de la temática.

