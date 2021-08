“Lloramos”: Paty Maldonado entregó detalles de su reconciliación con Raquel Argandoña

El nuevo capítulo de Síganme los Buenos, conducido por Julio César Rodríguez, contó con la participación de Paty Maldonado, quien entre otros temas, habló sobre su reconciliación con Raquel Argandoña.

Recordemos que las amigas tomaron distancia a fines del 2019, debido a una supuesta deslealtad por parte de la ex panelista del Bienvenidos. “Sí hubo algo que la incomodó de sobremanera”, comentó Claudia Schmitd en aquel entonces.

Ninguna de las involucradas profundizó en el tema, y el quiebre en su amistad se extendió por casi un año. Sin embargo, su lejanía terminó abruptamente en 2020, cuando trascendió que se habían reconciliado.

“Con la Argandoña tenemos esa particularidad“, comentó en el programa del canal Vive!. “Nos hemos peleado en serio, no creas que todas las veces han sido tongo”, agregó, sobre los conflictos que han experimentado en sus 40 años de amistad.

Paty Maldonado: “Existe un gran cariño”

Consultada por cómo lograron reconciliarse, Paty Maldonado contó que todo ocurrió tras la polémica familiar que enfrentó Raquel Argandoña, luego que su hijo menor atacara a su padre con un cuchillo.

“Yo le tengo un gran cariño y un gran respeto como profesional, pero te puedo decir que soy la única amiga que ha tenido en su vida. Te lo puedo asegurar. Es tanto lo que la conozco, Julio César, que le miro la cara y sé que me está mintiendo”, señaló.

Respecto a la polémica familiar, explicó: “Fue grave, yo lo sentí como si me hubiese pasado a mí. Yo conozco a esos niños desde que estaban en la guata de la madre. Me dolió mucho lo que pasó“. Paty Maldonado recordó que estaban distanciadas, pero que vio a la opinóloga “tan mal”, que no dudó en llamarla.

“Lloramos”, contó sobre la reconciliación con Raquel Argandoña – Vive!

“Las dos lloramos. Yo no podía aguantar, porque aunque nos peleemos, existe un gran cariño. Son de esas amistades que ya no quedan. Yo la conocí cabra. La Raquel debe tener 65, yo tengo 70 (…) Conozco la historia completa de la Raquel. A mí no me vengas a contar el cuento. La he visto cuando tuvo el problema con los hijos. La he visto sufrir“, agregó.