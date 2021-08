Cameron Díaz y famosas que lucen sus arrugas sin miedo al qué dirán

Las arrugas siempre nos han acomplejado, pero es momento de valorarlas y lucirlas con orgullo, así como lo han hecho algunas famosas.

Y es que las arrugas aparecen con los años, y son normales en toda mujer, pues representan los buenos momentos vividos, y realzan tu belleza.

Por eso, es hora de normalizarlas, y así como ha ocurrido con las canas este año, algunas celebridades dejan sus arrugas al descubierto, luciéndolas con orgullo.

Ya no importa lo que piensen los demás, ni los estereotipos de belleza, eso ha quedado atrás y se le ha abierto paso a la belleza real, así que sigue el ejemplo de estas famosas.

Famosas que lucen sus arrugas sin temor

Jennifer Aniston

La famosa actriz, Jennifer Aniston, ha demostrado que las arrugas se deben lucir sin miedo, y por eso, las ha dejado al descubierto llevando su rostro sin maquillaje.

La recordada Rachel de Friends no teme en mostrarse al natural, y prueba que las líneas de expresión están de moda.

Aunque cuida su piel, y aplica mascarillas para un cutis hermoso, no se salva de estos signos de la edad, y no tiene problemas con ello.

Cameron Díaz

Cameron Díaz muestra su realidad a través de sus redes, y se ha dejado ver sin maquillaje y cocinando en muchas oportunidades, mostrando sus patas de gallo y ojeras.

Esto gracias a su edad y a la maternidad, y no la acomplejan para nada, dejándonos una gran lección y es que hay que lucir las arrugas.

Ella sigue luciendo igual de hermosa y radiante que antes, solo que los años pasan, pero esto no la avergüenza.

Las arrugas realzan tu belleza

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker luce espectacular a sus 56 años, y recientemente la hemos visto en las grabaciones del reboot de Sex and the City, donde impacta con sus looks y cabello.

La celebridad no solo ha lucido sus canas con orgullo, también sus arrugas, que no puede ni quiere ocultar, pues le suman belleza y atractivo.

Sarah ha demostrado que todo es cuestión de actitud, y ella tiene la mejor para lucir sus 56 años y todos los cambios que existen en su cuerpo.

Julia Roberts

Si alguien sabe cómo lucir sus arrugas sin temor esa es Julia Roberts, y es que la famosa actriz las muestra sin complejos.

La protagonista de Comer, rezar, amar sonríe constantemente, lo que acelera aún más la aparición de arrugas y patas de gallo, pero es algo que a ella no le importa.

Prefiere disfrutar de la vida y sonreír siempre, que estar sin arrugas, y esa es una gran lección que todas debemos aprender.

