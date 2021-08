Estrellas que fueron víctimas de Disney en su infancia

Las pantallas y la fama esconden la oscura realidad de las celebridades, en especial las de Disney, que en su mayoría son estrellas infantiles.

Lejos de la diversión que representa Mickey Mouse y sus amigos de Walt Disney está la vida de quienes le dan vida a sus programas.

Sin querer, la compañía se ha encargado de robarle la infancia a quienes empezaron sus carreras como actores desde muy pequeños.

Una vida llena de lujos, fama y mucho talento pero con una infancia deteriorada.

Las continuas grabaciones y la presión mediática ha sido el mayor detonante que ha empujado a algunas estrellas al abuso de drogas, enfermedades mentales y un sinfín de desgracias en sus jóvenes vidas.

Una de estas celebridades han sido:

La joven de 26 años empezó en el mundo de la actuación cuando apenas tenía 10 años en el programa de Barney & Friends’, momento en el que sus padres firmaron un contrato con Disney y empezaron sus fantasmas.

“Renuncié a mi vida en favor de Disney siendo muy joven, y no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente, me dedicaba a correr por el set de rodaje”, dijo en la presentación de la serie Only murders in the building (Hulu), que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin.