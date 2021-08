¿Qué es el estoicismo? La práctica con la que Henry Cavill mejora su salud mental

Henry Cavill ha atravesado uno de sus momentos más difíciles como actor tras la lesión que sufrió el tendón de una pierna en diciembre mientras grababa ‘The Witcher’.

Aunque su carrera sufrió un stock repentino a causa de lo sucedido, el actor decidió enfocarse en la disciplina y la fuerza para los obstáculos físicos y mentales.

La estrella de la Liga de la Justicia decidió tomar la lesión como una reflexión ante el continuo trabajo y estrés al que estuvo sometido por tanto tiempo.

“Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que sí, fue un momento difícil. Creo que una de las habilidades que he adquirido a lo largo de los años es seguir adelante sin importar la dificultad, el trabajo duro o las pruebas y tribulaciones. Entonces, cuando llegó la lesión en el tendón de la corva, traté de ver el lado positivo. Fue como, ‘Está bien. Estaba trabajando horas locas y era agotador y ahora no puedo trabajar físicamente porque estoy en muletas’. Así que me estaba concentrando más en tomarme un tiempo libre y en irme, ¿cómo puedo curarme mejor? “, contó a la revista People.