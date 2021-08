Adamari muestra su abdomen plano en top y evidencia los resultados de sus ejercicios y dieta

Adamari Lopez es una de las famosas más reales e inspiradoras del espectáculo, pues ha demostrado su fortaleza en distintos momentos de su vida.

Y es que la puertorriqueña venció el cáncer de mama que la afectó hace unos años y también superó la influenza que casi la lleva a la muerte.

Pero, además, demostró que nunca es tarde para lograr grandes cambios en su vida, incluso a los 50.

Y es que antes de llegar a esta edad, la conductora se propuso una meta, bajar de peso, y se unió a un estilo de vida mucho más saludable, con fuertes rutinas de entrenamientos diarias.

No fue algo que logró de la noche a la mañana, necesitó de mucho esfuerzo, dedicación, y, sobre todo, disciplina, algo que actualmente tiene más claro que nunca.

Su pérdida de peso es una inspiración para todas las mujeres, y demuestra que cuando se quiere se puede.

Ya ha perdido peso, pero sigue bajando, pues sigue enfocada en su vida saludable, y en sus rutinas de ejercicios, que constantemente comparte en redes.

Adamari muestra su abdomen plano en top

Adamari ha mostrado cuánto ha adelgazado luciendo vestidos, faldas, y jumpsuit, y recientemente posó en leggins y top.

La puertorriqueña dejó ver su abdomen plano a sus 50, y demostró los resultados que le han dejado sus ejercicios y su dieta balanceada.

La celebridad llevó unos leggins morados con estampado animal print, y un crop top de tirantes finas y vuelos en tono beige, con el que mostró parte de su abdomen.

Así, también demostró que no se ha sometido a ninguna cirugía bariátrica para perder peso, así como lo han asegurado, por su impactante cambio.

Y es que su abdomen no luce como generalmente se ven los que han sido operados, sino que se ve natural y real.

Así fue como logró su gran cambio

De hecho, hace unos días, ella misma lo aclaró, durante una revista al diario español La Opinión.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, confesó Adamari.

Y destacó cómo logró su gran cambio. “Mi motivación fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma”.

Además, explicó que adelgazó 10 libras con sus primeros esfuerzos, lo que la motivó a seguir.

“En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras aproximadamente cuatro kilos y medio, y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien”.

Otros cambios que hizo en su vida fue reducir las porciones que estaba comiendo y eliminar los refrescos por completo.

