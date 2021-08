Sherlyn se aplica botox y expone sus beneficios

Sherlyn está viviendo a plenitud la maternidad sin hacerse a un lado como mujer por lo que decidió hacerse unos retoques para lucir más guapa.

La actriz asistió a una clínica de belleza para acompañar a su madre a someterse a algunos tratamientos estéticos y ella aprovechó el momento para hacerse un “arreglo” en el rostro.

La miembro del cast de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ conversó en sus historias de Instagram con la doctora Karen Carrillo quien fue la encargada de hacerla lucir más bella.

La guapa madre primeriza aseguró que no tenía en sus planes someterse a ninguna intervención estética, sin embargo, decidió inyectarse ‘Toxina botulínica’, mejor conocida como bótox.

“¿Y qué creen? Que ya me animé porque es a la única que dejo que me toque la cara (refiriéndose a la doctora). Me va a poner vitamina B, de bótox”, mencionó la actriz.

La intérprete aprovechó para compartir sin miedo a las críticas los lugares donde le aplicaron la toxina.

Sherlyn aseguró que se trata de un proceso para suavizar y prevenir las líneas de expresión.

De igual manera dejó claro que la belleza no es solo para quienes aparecen en televisión.

Hace unos días, la también influencer pidió un alto al acoso en redes sociales luego de que subiera fotos en traje de baño y dejó claro su amor propio.

“Les quiero platicar un poco de porque empezar este régimen. Tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre, me veo y digo: ‘¡wow! Gracias Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por mi manos, mis brazos, por estas pompas”, contó.