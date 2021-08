“A veces uno se miente”: Aylén Milla se refiere a sus fotografías con Marco Ferri

Han pasado años desde que Aylén Milla y Marco Ferri terminaron su relación. La pareja ingresó al reality ¿Volverías con tu ex? (2016) pero culminó su romance un año después.

Su participación en el programa de Mega les brindó una gran popularidad en redes sociales, y especialmente en Instagram, en donde la argentina ha impulsado su carrera como influencer. Pero además de generar contenido relacionado con sus intereses, la joven suele compartir algunos aspectos íntimos de su vida, tal como lo que hizo recientemente tras la consulta de una seguidora.

A cuatro años del quiebre con Marco Ferri, Aylén Milla se refirió nuevamente a su relación con el italiano y reveló desconocidos aspectos de su vínculo. Sus palabras surgieron luego que una mujer preguntara: “¿Sientes que la gente sube más historias ‘lindas’ cuando se siente mal/triste? Me he dado cuenta de que yo lo hago”.

La modelo contestó afirmativamente, señalando: “‘Dime de qué presumes y te diré de qué careces’. Yo personalmente los mejores momentos de mi vida y más felices no los tengo ni fotografiados, ni grabados”.

Aylén Milla reveló la verdad detrás de algunas fotografías con Marco Ferri – Instagram

“Es más, las veces que subí algo con mi ex estábamos en los peores momentos”, aseguró. “Por ejemplo, acá, de bien no teníamos un carajo. A veces uno se miente a uno mismo“, agregó, adjuntando una fotografía junto al italiano.

“Acá, de bien no teníamos un carajo”, aseguró – Instagram

Sin embargo no fue lo único, ya que posteriormente comentó que hay muchas cosas que le gustaría compartir. “Un día hablaré. Tengo tantas cosas que me gustaría compartir para que no crean todo lo que ven, todo lo que escuchan, etc”, dijo.

“Hay gente que dice algo con la boca y no lo sostiene con el corazón, o al revés. También hay gente que físicamente está en un lugar y su alma y energía están en otro”, agregó en otra historia.