El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi que demuestra que son la pareja perfecta

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se han convertido en una de las parejas más admirada por sus distintos gestos de amor y los valores como familia que han demostrado.

El pasado domingo el jugador argentino se despidió del Barcelona FC con una emotiva ceremonia en el Camp Nou, donde no faltó la presencia de Antonela y sus hijos.

La esposa de Messi ha sido su mayor apoyo en los últimos años y tras terminar la despedida le dedicó unas conmovedoras palabras a través de su cuenta en Instagram

Como es de costumbre, la argentina resaltó la unión familiar asegurando que volverán a las canchas unidos y más fortalecidos.

El difícil adiós de Messi no contó con el apoyo del público en el campo, como se realiza con cada jugador que abandona un club, sin embargo, el astro del fútbol se llevó todas las ovaciones en redes sociales.

“Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo. Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, expresó.

Tras dejar claro que su intención no era irse del equipo español, agradeció a todos los que lo acompañaron este tiempo.

“Sólo tengo palaras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego. ¡Visca el Barca!”, añadió.