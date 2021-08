Ingrid Parra revela la terapia alternativa que la ayudó a concebir: “Fui dos meses y quedé embarazada”

En un nuevo capítulo de Más Vivi que Nunca, Ingrid Parra dio a conocer la terapia alternativa que la ayudó a quedar embarazada. La actriz se refirió al tema a propósito de las recientes declaraciones de Cecilia Bolocco, quien dijo usar el poder de sus manos para quitarle las dolencias a su hijo Máximo.

“Cuando mi hijo se siente mal, yo me concentro. Le pido a Dios… cargo mis manos y las pongo (encima de él). Yo le he quitado los dolores más tremendos a mi niño”, dijo la ex Miss Universo.

Vivi Kreutzberger reconoció ser un poco escéptica en torno a la medicina alternativa y el poder de las energías. Sin embargo, Daniela Nicolás comentó que ha obtenido buenos resultados con terapias como el reiki y medicina china, con acupuntura y ventosas.

La terapia utilizada por Ingrid Parra

Tras el comentario de Daniela Nicolás, Ingrid Parra reveló que se sometió a una terapia alternativa para quedar embarazada. “Después de mucho tiempo de intentar quedar embarazada, me recomendaron a una chica que hacía acupuntura también. Tienen una clínica de la fertilidad en el centro de Santiago”, dijo.

“Fui dos meses y quedé embarazada”, aseguró la actriz – TV+

“Fui dos meses y quedé embarazada. Fui yo sola, sin mi pareja, porque te tratan puntos específicos de fertilidad, que es en lo que tu cuerpo está un poquito equivocado. En mi caso es la tiroides, y me trataron eso con acupuntura“, agregó.

“Yo lo complementé con el doctor que me estaba viendo la fertilización in vitro. No se conocían entre los dos, pero se recomendaban mucho”, señaló la actriz, quien actualmente se encuentra esperando a su primera hija.