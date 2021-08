Elizabeth Debicki da cátedra de estilo al mostrarse como la nueva Lady Di en “The Crown”

La actriz Elizabeth Debicki Diana está impactando a su fanaticada tras filtrarse una de las primeras imágenes de su rol como la tan recordada “Reina de corazones” para la quinta temporada de la serie The Crown. Aquí ella tendrá una participación muy activa y polémica, pues será la encargada de interpretar los más duros y polémicos momentos de divorcio con el Príncipe Carlos, así como los chantajes que recibió para revelar detalles de la familia real británica y su fatal accidente que le cegó la vida.

Es por ello, que ante esta inesperada filtración que colmó las redes sociales de comentarios y comparaciones, todos coincidieron en que esta nueva interpretación de Lady Di es aún más auténtica y que además la hace conocedora del mismo estilo y glamour que poseía la madre de los príncipes William y Harry.

Elizabeth Debicki Diana y su estilo con el que dicta cátedra de buen gusto al vestir

Para Elizabeth el interpretar este nuevo rol no le resulta nada fácil, pues ella debe encarnar a una mujer que aún sigue siendo amada por una audiencia que no supera su muerte, así como el recuerdo de sus mejores looks con los que solía siempre impactar. De ahí que la actriz no solo se supo meter en este rol, sino que además luce muy similar y glamorosa con los atuendos propios de la época de los 2000, cuando Diana era cada vez más fotografiada y perseguida por los paparazzis.

Es por ello que, seguramente veremos ahora a Debicki combinar los atuendos casuales-sofisticados con la finalidad de irse adaptando el look de este personaje que ahora la ubica en el centro de todas las miradas, pues es un fenómeno que suele suceder ante quien interpreta un papel como el de Lady Di. Sin embargo, para ella esto parece no ser un problema, pues siempre ha destacado en la industria por poseer una apariencia refinada que bien sabe lucir con elegancia, así lo confirman sus fotografías en sus redes sociales.

La joven es dueña de un estilo auténtico y muy sofisticado. Cada prenda la muestra con actitud y seguridad.

Estilo glamoroso

Esta francoaustraliana bien sabe captar todas las miradas en las alfombras rojas. En cada una de ellas da cátedra de estilo, pues además de llevar los trajes más innovadores, los muestra con actitud y mucha femineidad.

Por eso, los creadores de The Crown no dudaron en elegirla para interpretar a Lady Di en la quinta temporada, pues además de mostrar la etapa de adultez y mayor conflicto, es también el momento para transmitir su empoderamiento y cómo a través de la imagen y sus acciones supo calar en el corazón del mundo que la apoyó y quedó cautivado con su personalidad que no pierde vigencia.

Este es un reto que ahora asume con alegría y la responsabilidad de marcar tendencia por su talento y por reconfirmar que al igual que Diana de Gales, está chica sabe muy bien dejar huella a su paso. Y es que con la develación de la imagen oficial en el set de The Crown, en la que lleva un saco o chamarra casual combinados con unos jeans y zapatillas de tacón plano, no solo mostró su similitud, sino también una tendencia que no pierde vigencia y que quizás rescatará para que las chicas actuales igualen y luzcan poderosas, glamorosas y sobre todo muy seguras de sí en cualquier ámbito en el que se desempeñen.

Este es uno de los mensajes que seguramente se reforzará con esta interpretación en la serie de Netflix que aún no tiene fecha oficial de estreno.

