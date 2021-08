Will Smith no volverá hacer películas de DC Comics

Escuadrón Suicida 2, dirigida por James Gunn, contará con algunos personajes de la entrega de 2016, como por ejemplo Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis) y Rick Flag (Joel Kinnaman). Pero Will Smith no regresará.

Eso no significa que Warner Bros no quiera volver a contar con él ya que tienen varios proyectos donde podría encajar. Pero el actor tiene una gran condición para que eso suceda.

¿Cuál sería la razón?

La razón principal de Will Smith es que quiere que fichen a su hijo Jaden Smith para las películas de DC Comics en algún papel importante. El joven actor estuvo vinculado al personaje de Static Shock hace varios años, pero es un proyecto que no llegó a ponerse en marcha nunca.

Así que ahora lleva un tiempo sin actuar, ya que la última vez que lo vimos fue en Toda una vida en un año (2020), una película que se rodó en el año 2017.

Así que parece que Will Smith quiere encargarse una vez más de la carrera cinematográfica de su hijo, como ya lo hizo con películas como En busca de la felicidad (2006), The Karate Kid (2010) o After Earth (2013). Como sigue siendo una persona muy influyente en Hollywood probablemente lo conseguirá.

Mientras tanto, el actor tiene algunos estrenos pendientes muy interesantes

Will Smith estrenará King Richard, donde interpretará al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Además hará de un famoso mafioso de Harlem en los años 70 y 80 en The Council. Sin olvidar que quiere hacer la cuarta entrega de Bad Boys y también firmó para la secuela de Bright, aunque es un proyecto que no parece que vaya a hacerse realidad.

