Ryan Reynolds y Blake Lively recrean su primera cita y muestran el verdadero amor

Ryan Reynolds y Blake Lively son unas de las pocas parejas de Hollywood que han perdurado en el tiempo y dan esperanzas de amor a quienes se enamoran dentro de los sets de grabaciones

Los famosos que suman ya 10 años saliendo y casi 9 de casados, celebraron de una manera bastante peculiar su aniversario y conmovieron a sus seguidores.

Como cada 31 de julio la pareja decidió volver a ‘O Ya’, el restaurante de sushi en Boston donde tuvieron su primera cita romántica.

“Si no fuera por este lugar. No estaríamos juntos. No es broma. Ningún restaurante significa más para nosotros”, escribió en sus historias Blake.