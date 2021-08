Paula Daza se refirió a su participación en balances del Minsal: “Ahí me desquito”

El primer capítulo de Pero con Respeto, conducido por Julio César Rodríguez, contó con la participación de la subsecretaria de Salud Paula Daza, quien habló sobre su rol en los balances del Minsal en el contexto de la pandemia, y cómo ha cambiado su vida debido a la exposición que enfrenta aparecer diariamente en televisión.

“Yo llegué el 2018, a mí me invitó al ministerio de Salud el ex ministro Emilio Santelices”, contó, indicando que una de las cosas que le comentó el ministro fue que la cartera tenía poca exposición mediática.

“Yo le pregunté ‘¿tiene mucha exposición?’. ‘No’, me dijo, ‘Salud Pública nunca ha tenido exposición, lo que tiene generalmente es Redes Asistenciales’. Así llegué yo”, explicó. Posteriormente, Julio César Rodríguez le preguntó por su rol en los balances del Minsal en el contexto de la pandemia.

Paula Daza: “Ahí me desquito”

En medio de la conversación, el animador abordó las preguntas que le toca responder durante los balances diarios del Minsal. “En general lo que hacemos nosotros, sobre las distintas preguntas que le hacen a las distintas subsecretarías es que se responden según el tema“, comentó Paula Daza.

Sin embargo, Julio César Rodríguez quiso saber si alguna vez la han sorprendido con alguna duda y si acaso le han dado ganas de pedirle a otro miembro del panel que conteste por ella.

“Me ha tocado. Me ha tocado que cuando no ha estado el ministro, por distintos motivos, yo le paso la pregunta que no sé a Dougnac, y ahí me desquito“, contestó la subsecretaria entre risas. En este contexto, el animador le preguntó si su colega se queda dormido durante los balances. “Dougnac está muy lúcido, siempre muy atento“, señaló la ganadora del Copihue de Oro, teniendo buenas palabras para su colega.