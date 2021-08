Niña de 7 años emociona a panel de “Aquí Somos Todos” con deseo para el Día del Niño

Un emocionante momento fue el que se vivió en el programa Aquí Somos Todos, durante un despacho realizado desde el campamento Violeta Parra, en la comuna de Cerro Navia, en donde habitan 600 niños y niñas.

En el capítulo, se refirieron a la campaña solidaria liderada por la Fundación Panchito Mandefuá y Radio Pudahuel, la que busca entregar juguetes a los más pequeños de ocho campamentos para el Día del Niño.

Max Collao conversó con algunos de los niños y niñas que se encontraban en el lugar, para conocer sus deseos de cara a la celebración el próximo domingo 8 de agosto. Fue en este contexto que se encontró con Krishna, una niña de 7 años que emocionó al panel de Aquí Somos Todos con sus palabras.

“Ese es el Chile que a veces no vemos”

En medio del despacho, Max Collao le preguntó a la pequeña qué regalo le gustaría recibir, a lo que esta contestó con un gran anhelo. “A mí me gustaría recibir una casa de verdad para mi mamá, para que no llore más en las noches“, dijo, sorprendiendo a todos los que se encontraban en el estudio.

El panel se emocionó con el deseo de Krishna – Canal 13

Tras las palabras de Krishna, el periodista la invitó a tener fe y esperanza. “Su mami se esfuerza todos los días, todas las noches, los 365 días del año para que eso en algún momento cambie. Tú, me imagino que también te concentras y le ayudas para que eso pase. Y va a pasar, te lo prometo“, señaló.

Posteriormente, la pequeña comentó que siente mucho cariño por su madre, pues “ella siempre se esfuerza por darnos comida y hacernos todas las cosas“. “Cuando uno hace esas cosas Krishna, no hay nada más que el resultado final sea positivo”, le respondió el periodista.

En el estudio, Ángeles Araya reflexionó en torno al testimonio de la pequeña, indicando que “nos encontramos con estas historias y como dice Jairo siempre, ese es el Chile real, ese es el Chile que a veces no vemos“.

“Pero cuando una niña pide de regalo del día del niño eso, es imposible no quedar ajeno, imposible no reflexionar, tomarse dos minutos y decir ‘puedo cambiarle el día’, porque probablemente no lo están pasando bien y podemos regalarle una sonrisa con un regalo”, agregó, aludiendo a la campaña solidaria que se gesta.