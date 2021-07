“¿Michael Scofield?”: Jean Philippe Cretton deja ola de reacciones tras inesperado cambio de look

El pasado jueves, Jean Philippe Cretton sorprendió a sus seguidores tras enseñar el cambio de look al que se sometió. El periodista tomó una máquina rasuradora y la pasó por toda su cabeza, dejando su cabello extremadamente corto.

El momento quedó registrado en una serie de videos, los que compartió mediante el formato historias. “Me volví loco, me volví loco. Free Jean Phi, Free Jean Phi”, dijo en una de las grabaciones, aludiendo al episodio protagonizado por Britney Spears en 2007, cuando la cantante se rapó completamente.

Momentos más tarde, el animador de Yo Soy explicó “soy acuario, me gusta experimentar, nunca me había rapado”. “Hay que atreverse a hacer cosas distintas en la vida, para eso estamos, finalmente no pasa nada terrible”, agregó.

Jean Philippe Cretton se sometió a cambio de look – Instagram

Jean Philippe Cretton mostró su corte de cabello en otro video. Sin embargo, los detalles quedaron al descubierto en una nueva publicación, en la que se pudo apreciar de mejor manera el resultado.

El periodista compartió una fotografía luciendo su nuevo aspecto, y la acompañó con la palabra “atreverse”. El registro generó una serie de reacciones entre me gusta y comentarios. Pero sin duda, la creatividad de los usuarios quedó en evidencia en estos últimos, en donde incluso fue comparado con Michael Scofield, el personaje de Prison Break interpretado por Wentworth Miller.

“¿Floki?”, comentó una persona, aludiendo al personaje de la serie Vikings. “Se parece a Justin Timberlake o tiene un aire. Por lo menos así”, “Con todos los cambios de imagen te ves muy bien”, “De que está bueno… Está bueno”, y “Pero que rudo y tremendamente guapo”, señalaron otros usuarios de la plataforma.

¿Qué dijo Pamela Díaz? Como era de esperarse, la animadora no quedó ajena al cambio de su pareja, y reaccionó a la nueva publicación de Jean Philippe Cretton. “Wuauuuuu mi prisión break”, comentó brevemente, en referencia a la popular serie estrenada en 2005.