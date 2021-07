“La pase bien, pero no volvería”: Aislinn Derbez y las veces que ha dado un ejemplo de amor propio

Aislinn Derbez ha dejado algunas lecciones de empoderamiento y amor propio luego de su separación con Mauricio Ochmann.

Aunque la pareja mantiene una buena relación por el bienestar de su hija Kailani, la artista ha dejado claro que no regresaría con el actor.

Su podcast ‘La magia del caos’ le ha servido como un espacio liberador, donde ha revelado algunos secretos de su vida.

“Algo de lo que estoy súper orgullosa es que disfruté mi matrimonio como no tienen idea, íbamos de viaje y lo disfrutaba; hacíamos cosas y lo disfrutaba, me quedó una lección maravillosa (…) Amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño porque sí lo disfruté tanto y di mi 100 por ciento (…) pero tampoco es como que quiera regresar ahí”, dijo recientemente.

La separación ha sido un proceso nada fácil para Aislinn Derbez, quien decidió revelar ese lado más íntimo y compartirla con sus seguidores.

Estas son algunas de las lecciones que le ha dejado a quienes atraviesan por el duro proceso de un divorcio.

La actriz se encuentra en su mejor momento, así lo ha demostrado en sus redes sociales donde expone sus distintos viajes disfrutando de la vida y sus paisajes.

La artista sigue enfocada en su carrera profesional y su figura. En más de una oportunidad la hija de Eugenio Derbez ha presumido su silueta en traje de baño demostrando todos los cuerpos son hermosos.

La clave para superar un mal momento es aprender de los errores y trabajar en ello y Asilinn lo ha dejado muy claro.

Luego de su ruptura decidió acudir a terapia para sanar y tratar de eliminar su actitud toxica durante las relaciones.

“Siento que cuando estoy en pareja, como que algo pasa que me dejo de hacer cargo de mí y espero que la otra persona me rescate, que me de ese hogar que necesito, me resuelva ciertas cosas y lo hago inconscientemente y me doy cuenta que me abandono a mí y dejo de darme lo que necesito esperando que otro lo haga por mí”, reveló en su canal en Youtube.