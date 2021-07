Actriz realiza grave acusación contra expareja: “Me golpeó hasta embarazada”

El pasado 27 de julio, la actriz Cristina Peña y Lillo dio a conocer el problema judicial que enfrenta. Según detalló mediante una publicación en redes sociales, su expareja la demandó “por no respetar las visitas” de su hijo.

Peña y Lillo, quien denunció haber sido víctima de violencia intrafamiliar, explicó que prohibió dichas visitas debido a la situación del sujeto, el que se encontraría en arresto domiciliario por asuntos relacionados con drogas. “En el año 2018 mi hijo con 14 años solicitó mi cuidado único y personal, ya que su padre lo golpeaba fuertemente“, agregó, indicando que “no se hizo la denuncia porque mi abogada le recomendó que lo hiciera en buenos términos, ya que al denunciar iba a ser interrogado muchas veces y podía ser traumático”.

Actriz Cristina Peña y Lillo realizó denunció graves hechos sufridos a causa de su expareja – Instagram

En este contexto, la actriz solicitó ayuda para encontrar un abogado o abogada que revisara este tipo de causas judiciales. “Este tipo es realmente peligroso. A mí me golpeó enumeradas veces hasta embarazada, y por 16 años (hubo) maltratos psicológicos sistemáticamente”, señaló.

La publicación generó tal repercusión, que la actriz logró dar con un patrocinio para su caso. “Se están haciendo los trámites y conductos regulares“, informó, agradeciendo de todo corazón “por su preocupación y apoyo. Fue esencial para mí y mi hijo“.

Cristina Peña y Lillo agradeció la ayuda y el apoyo recibido en redes sociales – Instagram

La actriz agradeció el apoyo y respondió a los cuestionamientos

Tras revelar la situación que enfrenta, la actriz Cristina Peña y Lillo se refirió nuevamente al tema mediante el formato historias, en donde agradeció las muestras de apoyo y le respondió a quienes la cuestionaron por no hacer las denuncias antes.

A estas personas, explicó que sí lo hizo. “Lo hice al número que existía en ese tiempo, estamos hablando de hace 17 años atrás. Llamé al fono ayuda mujer, de mujeres a las que las violentaban, y me dijeron que tenía que ir a un tratamiento psicológico, no denunciar, para salvar la relación y porque había un hijo de por medio”, señaló.

“Fui a una psicóloga cerca de un año y medio. Me fue dando herramientas que me ayudaron a entender por qué yo elegía este tipo de relaciones tóxicas (…) Así fui amenazando al padre de mi hijo con que si me golpeaba o maltrataba, yo me iba a ir de la casa, hasta que llegó el punto en que él me echó“, agregó.

La actriz explicó que contó la historia para evitar las críticas, y señaló que su expareja deseaba obtener la tuición de su hijo. Si bien la consiguió, esto duró apenas un tiempo pues el menor solicitó el cambio de su custodia.