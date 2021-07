5 curiosidades de ‘La cocinera de Castamar’ la serie que arrasa en Netflix

‘La cocinera de Castamar’, se ha convertido en una de las tramas favoritas en Netflix, dándole pelea a series como ‘La Casa de Papel’ y ‘Élite’.

La trama se desarrolla durante la post guerra de Sucesión de Madrid, en 1720, y muestra cómo surge un romance entre la sirvienta Clara Belmonte (Michelle Jenner) y Diego, el duque de Castamar (Roberto Enriquez).

La historia entre Clara y Diego está condenada al fracaso, pues pertenecen a clases sociales distintas, sin embargo, luchan por su romance.

Entre amor, venganza, traición mentiras y secretos, se lleva a cabo la producción basada en la novela de Fernando J. Múñez que tiene el mismo nombre.

Las edificaciones que aparecen en la serie son edificios españoles del siglo pasado.

Los lugares donde se llevan a cabo las escenas son: el Palacio del Infante Don Luis, el Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, el Palacio de Fernán Nuñez, el Palacio de Linares, el Monasterio de Uclés, e incluso dos edificios que son Patrimonio Nacional como la Quinta del Duque de Arco y el Palacio de Riofrío.

El reconocido Palacio del Infante Don Luis con gran fachada rosa tiene en la vida real una terraza-restaurante en sus magníficos jardines renacentistas.

Se llama ‘La Terraza de Palacio’ y abre de junio a septiembre. En el sitio organizan recorridos guiados a los turistas.

Los platos que se muestran en la serie son verdaderos y detrás de su magia se encuentra Sonia Jabalera, la verdadera cocinera de Castamar.

Jabalera es especialista en pastelería y aporta su arte culinario a la serie española.

“Todos los platos que salen en la serie están cocinados, todo que veis ahí es comida real (…) Cada semana en el rodaje de La cocinera de Castamar te daban el guion de la semana siguiente. Yo lo miraba todo al detalle, había veces en las que sí que te decían: «Están comiendo tal cosa», pero otras veces anotaban: «Están desayunando», y no te decían qué”, contó.

‘La cocinera de Castamar’ fue todo un éxito en Antena 3 de España, al igual que ‘La casa de papel’. Fue de esta manera que Netflix le interesó el contenido. Más de 2 millones de televidentes acumuló en su capítulo final.

El rey que aparece en la producción es Felipe V, quien vio afectado su mandato tras ser interrumpido por causa de la abdicación a favor de su hijo Luis I, fallecido prematuramente el 31 de agosto de 1724.

Su reinado de 45 años y 3 días es el más prolongado en la historia de la monarquía española.

La actriz Michelle Jenner asumió un gran reto al tener que interpretar a Clara una joven que sufre de agorafobia, por lo que no soporta salir a espacio abiertos, y esto la lleva a vivir escondidas entre cuatro paredes.

“Las fobias son algo que vives por dentro y yo tenía que hacer que el público lo percibiera: cómo se le acelera el corazón, le falta el aire o le tiemblan las piernas… Con Clara he aprendido que los valientes no son quienes no tienen miedos sino los que se enfrentan a ellos”, dijo en entrevista con Diez minutos.