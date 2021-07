Las damas rosas de ‘Vaselina’ regresan de la mano de Paramount

La moda siempre regresa y ‘Vaselina‘ fue todo un boom en los años 70’ por lo que regresa con la precuela ‘Rise of the Pink Ladies‘.

La nueva producción llegará de la mano de Paramount Plus a más de 40 años de su gran estreno, el cual lanzó a la fama a sus actores Olivia Newton-John y John Travolta.

Bajo la dirección de Nicole Clements contará con al menos 10 capítulos donde se contarán las historias del cuarteto femenino rosa que se vio en su libreto original.

La encargada de escribir el guión ha sido Annabel Oakes, quien está detrás de series como Atypical y Awkward.

‘Vaselina’ regresa con las damas rosas

Aunque la serie respetará la esencia del musical, estará enfocada en cuatro años antes de lo que se ve en Grease, donde reina el rock and roll.

La misma contará el origen de Rizzo y sus amigas, y cómo llegaron a ser las chicas más populares de la Rydell High School.

La trama mostrará a las cuatro niñas marginadas que hartas de la sombra se atreven a salir a la luz para divertirse bajo sus propios términos.

De momento se desconoce la fecha de su estreno al igual que el elenco encargado de darles vida a los bailarines.

Las grabaciones podrían empezar este año por lo que su estreno podría darse en 2022 o 2023.

Lo que al parecer si contará con este nuevo spin-off es con el regreso de una de las canciones más clásicas del musical que cautivó a toda una generación. Sus creadores buscan crear un nuevo contenido sonoro que deje cause el mismo reconocimiento de «tell me more, tell me more…».

Algunos internautas han solicitado la presencia de sus protagonistas originales, por lo que se espera que realicen un cameo de Danny (John) y Sandy (Olivia).

