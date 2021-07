Mauricio Ochmann le declara su amor a Paulina Burrola y le llueven las críticas

Sin miedo a las críticas Mauricio Ochmann le expresó todo su amor a Paulina Burrola con un conmovedor mensaje a través de su cuenta en Instagram.

El actor se encuentra fuera de México y ha sido la distancia el motivo que llevó al actor a dedicarle unas lindas palabras para expresarle cuanto la extraña, a pesar de tener una corta relación.

La pareja lleva seis meses de noviazgo y al parecer van con todo, a pesar de las grabaciones que mantiene Mauricio en Madrid, España para la película ‘Sin ti no puedo’ que protagonizará junto a Maite Perroni.

“Te extraño @paulinaburrola. Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción, en cada detalle”, escribió.

Mauricio Ochmann y su historia deamor criticada

Ochaman le agradeció a la modelo la oportunidad de dejarlo entrar a su vida y la elogió por su manera de enfrentar las adversidades.

“Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Te admiro y te amo”, expresó.

Su relación no ha sido bien vista por sus seguidores y los de su ex esposa Aislinn Derbez, de quien aún no se divorcia.

Por esta razón, lamentó las críticas y señalamientos que han tenido que enfrentar.

“Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, miente, difama, agrede y ataca sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad basada en lo que leen o escuchan. Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial tampoco”, agregó.

Aunque ambos aseguran que su matrimonio ya estaba fallando mucho antes de anunciar su divorcio en marzo de 2020, hay quienes aseguran que el artista engañó a Derbez con Burrola.

Los seguidores no tardaron en reaccionar a su declaración de amor y criticaron la manera de expresarse cuando ha pasado tan poco tiempo de su ruptura con la hija de Eugenio Derbez con quien tienen una hija de tres años.

“No manches como le hiciste yo todavía ando extrañando a mi ex”, “

Hasta que se aburra”, “Hace 6 meses jajaja especificando, no vayan a creer que desde antes eeehh”, “Las cuentas no dan guey”, “Que rápido aman y dejan de amar a alguien”, “Ya no te creemos”, “Ahhh es que todos somos Team Aislinn”, “Las mismas palabras de siempre y yo que pensé que si eras único”, son algunos de los comentarios que le dejaron.

Para culminar su declaración, el recordado ‘Chema’ tildó de especial su relación y mencionó su palabra favorita.

“Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial tampoco. Ojalá en este mundo predominara el amor y se dejara a un lado agredir sin razón. Mi axioma favorito es Vive y deja vivir”.

