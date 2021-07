Kanye West hace duras críticas a su vida con Kim Kardashian con este tema

Kanye West regresa a la música mientras se lleva a cabo su polémico divorcio con Kim Kardashian.

Donda es el nuevo material discográfico del rapero, que lleva el nombre de su difunta madre. En este ahonda temas familiares y expone los duros momentos junto a la socialité.

El álbum que constará de 13 sencillos llegará este viernes 23 de julio.

Kanye West tilda de cárcel su vida con Kim

Al parecer el intérprete aprovechó sus temas para drenar sus sentimientos más oscuros, en torno a lo que fue su relación con Kardashian.

Welcome to my life es el tema con el que West explotó en llanto durante una fiesta realizada en Las Vegas para celebrar su nuevo disco.

“Es una canción muy profunda, un tema triste sobre Kanye, donde él reflexiona sobre su matrimonio con Kim (..) Él habla sobre los niños y dice que ella se quedaba con todo. Después de esta canción, él hizo una pausa por dos minutos y lloró. Fue realmente sombrío”, contó una fuente al diario The Sun.

El sencillo incluye algunas letras despectivas y califica como una cárcel su vida en la mansión donde vivió con la estrella de la serie Keeping Up With The Kardashians.

La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2014. Foto: Instagram

“Dile a los asesinos que escapé de Calabasas”, dice el tema.

Kim y Kanye, quienes tienen cuatro hijos juntos, iniciaron el proceso de divorcio en febrero pasado tras siete años de matrimonio.

La vida de Kanye se ha visto envuelta en dolor y decepciones, luego de la muerte de su madre, la cual lo hundió en una profunda depresión.

Luego de anunciar que no volvería a la música, se lanzó a la presidencia de Estados Unidos, sin tener mayor éxito.

Hace algunos meses atrás Kim dijo el cantante había sido diagnosticado con desorden bipolar y que “cualquier persona que tiene esto o tiene a un ser querido que sufre de esto, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entender esto”.

