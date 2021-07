Kathy Orellana tras superar el Covid-19: “No pude ver a mi hijo, sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre”

Hace unos días, Kathy Orellana reveló que se contagió de Covid-19. Luego que se diera a conocer su situación, fue contactada para conocer detalles de su experiencia con la enfermedad, que hasta el 20 de julio ha cobrado 34.569 vidas desde el inicio de la pandemia en el país.

En conversación con Fotech, la cantante aclaró que se encuentra bien de salud y que solo tuvo que estar apartada de su hijo. “Gracias a Dios todo bien, sólo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó“, señaló.

Kathy Orellana explicó cómo se contagió

Consultada por cómo ocurrió el contagio, explicó que “ese día temprano tuve contacto estrecho con una persona (del cual se enteró posteriormente), la cual me avisó un par de horas después de estar contagiada”.

“De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, sólo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios”, aseguró.

Tras superar la enfermedad, Kathy Orellana volvió a promocionar sus productos détox a través de su cuenta de Instagram, en donde posee poco más de 90 mil seguidores.

Cabe señalar que este 20 de julio, se registraron 902 casos nuevos de Covid-19, llegando a un total de 10.400 casos activos. Por otra parte, se informó que hay 1.970 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las que 1.609 se encuentran conectadas a ventilación mecánica.