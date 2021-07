Hijo de Eugenio Derbez revela secretos de la relación de su padre

Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez, reaccionó sobre los rumores que giran en torno a la supuesta separación entre Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo, quienes recientemente cumplieron nueve años de casados.

Los rumores iniciaron después del estreno de la segunda temporada del reality show ‘De viaje con los Derbez’, la pareja se trataba algo distante y había uno que otro conflicto normal de todo matrimonio.

Ante esto, el hijo de Eugenio Derbez se pronunció luego de haber sido abordado por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se mostró sorprendido cuando lo cuestionaron sobre la presunta crisis sentimental que existe entre su padre y Alessandra Rosaldo.

No los he visto en un ratito, pero no. Yo estoy súper bien, los veo perfectos. No puedo comentar de eso”, declaró.